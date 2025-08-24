Российские пловцы заняли второе место в медальном зачете юниорского ЧМ

Российские пловцы, выступавшие в нейтральном статусе, заняли второе место в общем медальном зачете на завершившемся в румынском городе Отопени юниорском чемпионате мира по плаванию. По итогам турнира команда РФ завоевала 15 медалей.
«Спортсмены выиграли по пять золотых, серебряных и бронзовых наград. В индивидуальных дисциплинах чемпионами стали Григорий Вековищев (400 метров вольным стилем), Михаил Щербаков (200 метров комплексным плаванием) и Георгий Яковлев (50 метров на спине). Кроме того, российские юниоры одержали победу в мужских эстафетах 4х100 и 4х200 метров вольным стилем», — уточнил РБК.
Самой результативной на соревнованиях стала сборная США, на счету которой десять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей. Замыкает тройку лидеров сборная Китая — с пятью золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми наградами.
Как сообщало URA.RU, ранее сборная России по плаванию заняла второе место в микст-эстафете 4 на 100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. В составе команды выступили Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.