Российские карты «Мир» начнут работать в Иране до конца года

Платежи российскими картами «Мир» станут доступны на всей территории Ирана до конца 2025 года. Об этом сообщил посол Ирана в России Казем Джалали.
«В настоящее время мы планируем сделать оплату доступной для всей страны. Мы уже прошли три этапа, остался еще один. И мы это тоже сделаем до конца 2025 года», — заявил Джалали в интервью агентству ТАСС.
Интеграция систем проходит поэтапно, чтобы обе стороны могли обеспечить технологическую совместимость сервисов и безопасность финансовых операций. Реализация проекта позволит упростить расчеты между гражданами двух стран и повысить туристическую и деловую активность.
Активное развитие сотрудничества между Россией и Ираном отмечается не только в экономической, но и в спортивной сфере. В октябре 2025 года в Волгограде состоится товарищеский матч между национальными сборными двух стран, а ранее команды встречались в 2023 году в Тегеране, сыграв вничью 1:1.
