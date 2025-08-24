24 августа 2025

Лукашенко раскрыл подробности о своем здоровье

Лукашенко опроверг слухи о проблемах со здоровьем
Лукашенко заявил, что никаких серьезных проблем со здоровьем у него нет
Лукашенко заявил, что никаких серьезных проблем со здоровьем у него нет Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности о своем здоровье, опровергнув слухи о тяжелой болезни. Об этом он заявил в телеэфире. 

«Иногда пописывают, мол, Лукашенко больной, он умирает. Я недавно первый раз в своей жизни за два дня прошел полное медицинское обследование. Все нормально», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Первый информационный».

По словам президента, слухи о плохом состоянии его здоровья распространяют оппозиционеры, которые покинули республику. Об этом ему регулярно докладывают спецслужбы. Лукашенко также отметил, что был бы не против, если результаты его медобследования будут опубликованы в подтверждение того, что он здоров. 

Ранее Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time уже подчеркивал, что находится в хорошей физической форме и не планирует участвовать в следующих президентских выборах. Тогда он отметил, что по возрасту моложе президента США Дональда Трампа и намерен поддерживать хорошую физическую форму. Эти заявления прозвучали на фоне обсуждений о его возможном выдвижении на новый срок.

