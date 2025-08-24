Пользователи из нескольких регионов России пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»

В социальной сети «ВКонтакте» зафиксирован массовый сбой в работе сервиса. Об этом сообщает специализированный портал Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов в реальном времени.
«За последний час поступило 143 жалоб от пользователей на некорректную работу „ВКонтакте“, а за сутки — 596 обращений. Наиболее значительное число проблем зафиксировано в Костромской и Новгородской областях (по 8% жалоб), а также в Тамбовской и Мурманской областях (по 7%). Еще 5% жалоб поступило из Санкт-Петербурга», — говорится на портале Downdetector.
Пользователи указывают на перебои в работе сайта и мобильного приложения, сбои в получении оповещений и доступе к личной странице. В большинстве случаев отмечается невозможность загрузки контента и отправки сообщений.
