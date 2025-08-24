24 августа 2025

Пользователи из нескольких регионов России пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»

В «ВКонтакте» произошел массовый сбой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пользователи соцсети жалуются на массовые сбои
Пользователи соцсети жалуются на массовые сбои Фото:

В социальной сети «ВКонтакте» зафиксирован массовый сбой в работе сервиса. Об этом сообщает специализированный портал Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов в реальном времени.

«За последний час поступило 143 жалоб от пользователей на некорректную работу „ВКонтакте“, а за сутки — 596 обращений. Наиболее значительное число проблем зафиксировано в Костромской и Новгородской областях (по 8% жалоб), а также в Тамбовской и Мурманской областях (по 7%). Еще 5% жалоб поступило из Санкт-Петербурга», — говорится на портале Downdetector.

Пользователи указывают на перебои в работе сайта и мобильного приложения, сбои в получении оповещений и доступе к личной странице. В большинстве случаев отмечается невозможность загрузки контента и отправки сообщений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В социальной сети «ВКонтакте» зафиксирован массовый сбой в работе сервиса. Об этом сообщает специализированный портал Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов в реальном времени. «За последний час поступило 143 жалоб от пользователей на некорректную работу „ВКонтакте“, а за сутки — 596 обращений. Наиболее значительное число проблем зафиксировано в Костромской и Новгородской областях (по 8% жалоб), а также в Тамбовской и Мурманской областях (по 7%). Еще 5% жалоб поступило из Санкт-Петербурга», — говорится на портале Downdetector. Пользователи указывают на перебои в работе сайта и мобильного приложения, сбои в получении оповещений и доступе к личной странице. В большинстве случаев отмечается невозможность загрузки контента и отправки сообщений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...