24 августа 2025

В Сумской области начались проблемы с электричеством на фоне взрыва

Перебои электричества появились после взрывов
Перебои электричества появились после взрывов Фото:

В Сумской области Украины зафиксированы перебои с электроснабжением после ударов по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщает оператор систем распределения электроэнергии «Сумыоблэнерго».

«Перебои с распределением электроэнергии в части Сумского района связаны с ударами армии РФ по критической инфраструктуре. Мы работаем (над восстановлением — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении компании в официальном telegram-канале. 

В воскресенье украинский телеканал «Общественное» информировал о нескольких взрывах, произошедших в Сумах. Согласно предоставленным данным, в результате инцидента была повреждена подстанция.

Ранее, 15 августа 2025 года, Минобороны РФ опровергало обвинения в нанесении ударов по Сумам, заявляя, что сообщения о российских атаках на город распространяются с целью провокации перед переговорами президентов России и США. Ведомство подчеркивало, что подобных действий со стороны российских войск не предпринималось.

