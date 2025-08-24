«Аэрофлот» отменил более 20 рейсов из-за ограничения воздушного пространства

Из-за ограничений на передвижение в воздушном пространстве ряда регионов РФ «Аэрофлот» отменил 24 рейса. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
«В связи с введением ограничений воздушного пространства отменено 24 рейса. Пассажиры были переоформлены на последующие вылеты, им предложены другие даты, также осуществляется возврат денежных средств», — написано в telegram-канале «Аэрофлота».
В компании отметили, что сейчас обстановка в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга спокойная. Очередей нигде нет.
Ранее URA.RU рассказывало про самолет, следовавший в Петропавловск-Камчатский из столицы России. Борт перенаправили в ХМАО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.