24 августа 2025

В Канаде заявили, что готовы помогать Украине

Премьер Канады Карни: мы станем надежным партнером Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Канадский премьер провел ряд встреч с руководством Украины
Канадский премьер провел ряд встреч с руководством Украины Фото:

Оттава намерена стать надежным партнером Киева в экономике, а также в сферах ископаемых, энергетики и оборонной промышленности. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни после встречи с главой правительства Украины Юлией Свириденко. Соответствующее заявление опубликовано на сайте руководителя.

«Будущее свободной и процветающей Украины — вот на чем мы с премьер-министром Свириденко сосредоточились сегодня в Киеве. Изучили возможности расширения торговли и инвестиций, в том числе посредством сотрудничества в области важнейших полезных ископаемых, энергетики и оборонной промышленности», — заявил Карни.

Также Карни поздравил Свириденко с недавним назначением и подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Оттавы. В частности, Карни напомнил о выделении Канадой военной помощи на сумму два миллиарда долларов, о которой было объявлено на саммите G7 в Кананаскисе. Эти средства предназначены для финансирования приоритетных потребностей НАТО в Украине, в том числе для систем противовоздушной обороны и оказания другой неотложной военной поддержки.

Как сообщало URA.RU, президент Украины Владимир Зеленский познакомил премьер-министра Канады с новейшими разработками оружия. Ранее Карни допустил, что Канада может разместить войска на территории Украины в качестве «гарантий безопасности».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оттава намерена стать надежным партнером Киева в экономике, а также в сферах ископаемых, энергетики и оборонной промышленности. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни после встречи с главой правительства Украины Юлией Свириденко. Соответствующее заявление опубликовано на сайте руководителя. «Будущее свободной и процветающей Украины — вот на чем мы с премьер-министром Свириденко сосредоточились сегодня в Киеве. Изучили возможности расширения торговли и инвестиций, в том числе посредством сотрудничества в области важнейших полезных ископаемых, энергетики и оборонной промышленности», — заявил Карни. Также Карни поздравил Свириденко с недавним назначением и подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Оттавы. В частности, Карни напомнил о выделении Канадой военной помощи на сумму два миллиарда долларов, о которой было объявлено на саммите G7 в Кананаскисе. Эти средства предназначены для финансирования приоритетных потребностей НАТО в Украине, в том числе для систем противовоздушной обороны и оказания другой неотложной военной поддержки. Как сообщало URA.RU, президент Украины Владимир Зеленский познакомил премьер-министра Канады с новейшими разработками оружия. Ранее Карни допустил, что Канада может разместить войска на территории Украины в качестве «гарантий безопасности».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...