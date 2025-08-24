В Канаде заявили, что готовы помогать Украине

Оттава намерена стать надежным партнером Киева в экономике, а также в сферах ископаемых, энергетики и оборонной промышленности. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни после встречи с главой правительства Украины Юлией Свириденко. Соответствующее заявление опубликовано на сайте руководителя.
«Будущее свободной и процветающей Украины — вот на чем мы с премьер-министром Свириденко сосредоточились сегодня в Киеве. Изучили возможности расширения торговли и инвестиций, в том числе посредством сотрудничества в области важнейших полезных ископаемых, энергетики и оборонной промышленности», — заявил Карни.
Также Карни поздравил Свириденко с недавним назначением и подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Оттавы. В частности, Карни напомнил о выделении Канадой военной помощи на сумму два миллиарда долларов, о которой было объявлено на саммите G7 в Кананаскисе. Эти средства предназначены для финансирования приоритетных потребностей НАТО в Украине, в том числе для систем противовоздушной обороны и оказания другой неотложной военной поддержки.
Как сообщало URA.RU, президент Украины Владимир Зеленский познакомил премьер-министра Канады с новейшими разработками оружия. Ранее Карни допустил, что Канада может разместить войска на территории Украины в качестве «гарантий безопасности».
