24 августа 2025

Вячеслав Володин прибыл в Китай с официальным визитом

Володин прибыл в КНР по приглашению местных властей
Володин прибыл в КНР по приглашению местных властей

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл в Пекин с официальным визитом во главе российской парламентской делегации. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

«Визит организован по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. В рамках визита запланирован ряд встреч и проведение десятого заседания Межпарламентской комиссии», — сообщили в Госдуме.

В рамках рабочей программы российская делегация обсудит развитие межпарламентского взаимодействия, а также вопросы углубления двустороннего сотрудничества между Россией и Китаем. Особое внимание стороны намерены уделить координации законодательных инициатив, которые направлены на расширение партнерства в экономической, гуманитарной и технологической сферах.

Ранее Вячеслав Володин с российской парламентской делегацией посетил КНДР, где провел встречи с лидером страны Ким Чен Ыном и председателем президиума Верховного народного совета Цой Рен Хэ. Тогда стороны обсудили развитие межпарламентских связей и укрепление двусторонних отношений, а также передали приветствия от президента России Владимира Путина.

