Вячеслав Володин прибыл в Китай с официальным визитом

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл в Пекин с официальным визитом во главе российской парламентской делегации. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.
«Визит организован по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. В рамках визита запланирован ряд встреч и проведение десятого заседания Межпарламентской комиссии», — сообщили в Госдуме.
В рамках рабочей программы российская делегация обсудит развитие межпарламентского взаимодействия, а также вопросы углубления двустороннего сотрудничества между Россией и Китаем. Особое внимание стороны намерены уделить координации законодательных инициатив, которые направлены на расширение партнерства в экономической, гуманитарной и технологической сферах.
Ранее Вячеслав Володин с российской парламентской делегацией посетил КНДР, где провел встречи с лидером страны Ким Чен Ыном и председателем президиума Верховного народного совета Цой Рен Хэ. Тогда стороны обсудили развитие межпарламентских связей и укрепление двусторонних отношений, а также передали приветствия от президента России Владимира Путина.
