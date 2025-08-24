Сибига резко отреагировал на высказывания Сийярто

Украина потребовала у Венгрии отказаться от российского топлива. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Я отвечу в манере Венгрии. Не нужно указывать украинскому президенту, что и когда делать или говорить. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в руках ее властей. Диверсифицируйте поставки [топлива] и станьте независимыми, как и вся Европа», — написал глава украинского МИД на его странице в X.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил президента Украины Владимира Зеленского в угрозах и заявил о зафиксированных атаках на энергетические системы Венгрии со стороны Украины, расценив их как посягательство на суверенитет страны. Венгерская сторона подчеркнула, что не участвует в военном конфликте и ожидает уважения к своему суверенитету.
