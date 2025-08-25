Стрельба произошла на кампусе Университета Южной Каролины

Fox News: стрельба произошла в кампусе Колумбийского университета Южной Каролины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина с ружьем атаковал кампус вуза в США
Мужчина с ружьем атаковал кампус вуза в США Фото:

На территории кампуса Университета Южной Каролины в городе Колумбия был зафиксирован инцидент с применением огнестрельного оружия. Как сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителей вуза, администрация немедленно призвала студентов и сотрудников укрыться или покинуть опасную зону.

«Всем находящимся на территории кампуса необходимо срочно укрыться, избегать района библиотеки Томаса Купера и, при возможности, эвакуироваться или забаррикадироваться в безопасных помещениях», — говорится в экстренном оповещении. Его передает Fox News. В сообщении также уточняется, что подозреваемый мужчина — европеоидной внешности, ростом примерно 180 сантиметров, был одет в черные брюки. Последний раз его видели в районе библиотеки.

По данным администрации учебного заведения, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и службы безопасности университета. Территория вокруг библиотеки была оцеплена, специалисты приступили к проверке зданий и прилегающей территории.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории кампуса Университета Южной Каролины в городе Колумбия был зафиксирован инцидент с применением огнестрельного оружия. Как сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителей вуза, администрация немедленно призвала студентов и сотрудников укрыться или покинуть опасную зону. «Всем находящимся на территории кампуса необходимо срочно укрыться, избегать района библиотеки Томаса Купера и, при возможности, эвакуироваться или забаррикадироваться в безопасных помещениях», — говорится в экстренном оповещении. Его передает Fox News. В сообщении также уточняется, что подозреваемый мужчина — европеоидной внешности, ростом примерно 180 сантиметров, был одет в черные брюки. Последний раз его видели в районе библиотеки. По данным администрации учебного заведения, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и службы безопасности университета. Территория вокруг библиотеки была оцеплена, специалисты приступили к проверке зданий и прилегающей территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...