В Иране надеются на российский газ

Иран рассчитывает начать поставки российского газа через территорию Азербайджана в ближайшее время — об этом сообщил посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали. По его словам, переговоры между Тегераном и «Газпромом» находятся на завершающей стадии, остался нерешенным только вопрос цены.
«Мы надеемся, что это получится в ближайшие сроки. Мы сейчас проводим переговоры с „Газпромом“, практически все вопросы уже решены. Но надо найти общий язык по поводу цены. Если этот вопрос тоже решится, то все будет запущено», — заявил Казем Джалали в интервью агентству ТАСС.
Ранее о перспективах поставок российского газа через Азербайджан на фоне укрепления энергетического сотрудничества между Москвой и Тегераном говорил министр энергетики России Сергей Цивилев. На 18-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами он уточнил, что использование существующей инфраструктуры позволит начать транспортировку в 2025 году. Планируется, что ежегодный объем поставок может достичь 1,8 миллиарда кубических метров газа.
Сотрудничество России и Ирана в энергетической сфере развивается не только в газовой отрасли: в начале 2025 года стороны начали переговоры о строительстве малых модульных АЭС на территории Ирана, а ранее, в 2014 году, заключили соглашение о возведении дополнительных энергоблоков на Бушерской АЭС. Эти проекты дополняют усилия по расширению поставок российского газа через Азербайджан, что подчеркивает стремление стран к укреплению энергетического партнерства.
