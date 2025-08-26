26 августа 2025

С виновника смертельного ДТП в Челябинске взыскали шесть миллионов рублей

С отбывшего наказание за смертельное ДТП жителя Челябинска взыскали более шести миллионов рублей компенсации в пользу потерпевших. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ФССП по региону.

«К середине августа моральный вред каждому взыскателю был компенсирован, исполнительные производства окончены», — уточнили в ведомстве.

Авария произошла в июле 2022 года на улице Блюхера. Водитель грузовика Howo, двигаясь по полосе, запрещенной для большегрузов, врезался в Lifan, который от удара столкнулся с другими машинами. В результате погибли женщина и ее 23-летний сын, девочка-подросток получила тяжелые травмы и до сих пор нуждается в реабилитации.

Суд назначил виновнику наказание в виде трех лет колонии-поселения и лишил его права управлять автомобилем на срок почти три года. Кроме того, он обязан был выплатить потерпевшим более шести миллионов рублей компенсации. В добровольном порядке мужчина перечислил 530 тысяч рублей на реабилитацию девочки еще до окончания расследования дела.

Долг частично гасился за счет заработка осужденного и помощи его родственников. Сейчас с мужчины продолжается взыскание исполнительного сбора в размере 432 тысячи рублей.

В мае 2025 года у мужчины оставался долг около четырех миллионов рублей. Приставы арестовали счета, запретили выезд за границу и регистрационные действия с принадлежащим ему грузовиком. Позднее машина вновь была арестована во время совместного рейда с ГИБДД. После этого задолженность была погашена полностью.

