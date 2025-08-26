В челябинском правительстве раскрыли детали претензий к турбазе ЮГК на Увильдах

В учреждении «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» (ООПТ) раскрыли подробности иска к владельцу турбазы на Увильдах холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК). Как URA.RU рассказали в офисе истца, ответчик не исполнил предостережение.
«Суть спора — нарушение ООО „Бизнес-актив“ требования действующего законодательства. Закон обязывает обеспечить свободный доступ граждан к 20-метровой береговой полосе общего пользования памятника природы области озера Увильды на территории базы отдыха „Солнечная поляна“», — заявили URA.RU представители ООПТ.
Ответчик не стал демонтировать комбинированный забор, состоящий из металлической сетки и профнастила на металлических столбах. Это создало препятствия для свободного доступа к берегу.
До середины июля «Бизнес-актив» находился в собственности дочери вице-спикера заксобрания региона Константина Струкова Евгении Кузнецовой. Однако после июльского решения 2025 года о национализации активы компании перешли в ведение Росимущества, а счета компании были арестованы. Сейчас управление холдингом осуществляет Семен Гринько.
ЮГК перешел к государству после иска Генпрокуратуры РФ. Свои претензии ведомство обосновало доводами о лоббировании интересов золотодобытчика. Прокуратура сочла, что пользуясь мандатом, Струков добивался выгодных условий для ведения бизнеса. Вместе с ЮГК национализированы «УК ЮГК», компании «Хоум», «Бизнес-Актив» и «Уралвент».
При подготовке материала URA.RU обращалось за комментариями в офис «Бизнес-Актива». Комментарии до сих пор не поступили.
