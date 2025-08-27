Эксперты раскрыли, в какую секцию можно отдать ребенка в Челябинске

С началом нового учебного года родители начинают думать о том, чем же можно занять ребенка после школы. В топ-5 наиболее популярных секций, куда можно отдать ребенка, вошли занятия каллиграфией, настольный теннис, акробатика и танцы, каратэ Киокушинкай, а также школа фигурного катания.
«В Челябинске доступны самые разные форматы дополнительного развития — от творческих мастерских до спортивных секций. В подборку вошли самые популярные и актуальные секции, позволяющие учесть возраст, интересы и уровень подготовки детей. На первом месте — занятия каллиграфией для дошкольников и младших школьников», — сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».
Занятия каллиграфией развивают зрительно-моторную координацию, внимательность, память и самоконтроль у ребенка. Также это поможет сформировать у малыша базовые навыки письма. Занятие длится от 45 до 90 минут, разовое посещение стоит от 600 рублей, а абонементы на несколько уроков делают обучение более доступным.
Если у родителей возникает желание подобрать для ребенка что-то более активное, то тут подойдет секция настольного тенниса. Такие группы рассчитаны на детей от 6 до 14 лет. Занятия развивают координацию, ловкость и скорость реакции, а также дают возможность участвовать в соревнованиях и получать спортивные разряды. Тренировки проходят два раза в неделю под руководством профессионального тренера. При этом участие в группе бесплатное.
Также мечта многих родителей — отдать ребенка на акробатику и танцы. Посещать такие занятия могут дети от 3,5 до 11 лет. Занятия развивают гибкость, координацию, силу ребенка, а также предполагают подготовку к участию в соревнованиях. В Челябинске открыты филиалы в разных районах города. Стоимость групповой тренировки — от 400 рублей.
Любители единоборств могут выбрать занятия каратэ Киокушинкай. В секции могут заниматься дети от пяти лет, а также взрослые спортсмены. Занятия помогают выработать дисциплину, силу, смелость и выносливость. Первая тренировка — бесплатно.
Также в топ самых популярных секций входит школа фигурного катания. Занятия подходят для детей от 3 лет, включают хореографическую подготовку, развитие координации, гибкости, силы и выносливости, а также участие в соревнованиях. Первое занятие бесплатное, стоимость групповых тренировок — от 350 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!