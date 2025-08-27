В Челябинской области отключат от воды целый город

Жителей призвали запастись водой
Жителей призвали запастись водой Фото:

В Челябинской области отключат от воды город Юрюзань. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Катав-Ивановского муниципального округа.

«Уважаемые жители города Юрюзань! Сообщаем вам, что 28 августа с 05:00 утра до окончания ремонтных мероприятий будет временно прекращена подача холодной воды во всем городе», — сообщила пресс-служба в telegram-канале администрации.

Подача воды прекратится в связи аварией на улице Чапаева. Вода останется доступной в колонках на улице Советской. Жителей призвали сделать запас воды и извинились за временные неудобства.

