В Челябинской области отключат от воды целый город

В Челябинской области отключат от воды город Юрюзань. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Катав-Ивановского муниципального округа.
«Уважаемые жители города Юрюзань! Сообщаем вам, что 28 августа с 05:00 утра до окончания ремонтных мероприятий будет временно прекращена подача холодной воды во всем городе», — сообщила пресс-служба в telegram-канале администрации.
Подача воды прекратится в связи аварией на улице Чапаева. Вода останется доступной в колонках на улице Советской. Жителей призвали сделать запас воды и извинились за временные неудобства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!