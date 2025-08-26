Житель Челябинской области выловил на реке Куса щуку весом почти полтора килограмма необычным способом — на мормышинг. Трофей стал для мужчины рекордом при ловле на такую снасть. Об этом рыбак рассказал в социальных сетях.
«Рекорд по щуке на мормышинг. Река Куса. Вес щуки 1440 граммов», — написал Павел Забалуев в своей публикации в группе «Рыбалка в Челябинской области, Озера» в социальной сети «ВКонтакте».
В комментариях к записи мужчина уточнил, что хищница клюнула удачно — за край губы, а вытащить ее удалось на тонкий плетеный шнур 0,055 мм. При этом подписчики группы отметили: для такой легкой снасти подобная добыча — большая удача и настоящее мастерство рыболова.
Щука попалась на легкую мормышку, предназначенную скорее для ловли некрупной рыбы. Обычно этот способ применяют для поимки окуня или леща.
Как сообщало URA.RU ранее, житель города Кусы Андрей Глинин стал обладателем рекордного улова, поймав щуку весом 12 килограммов. Ее удалось вытащить на реке Обь в Нижневартовске.
