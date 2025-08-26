У челябинского «Трактора» после победы остаются шансы выиграть Кубок губернатора

У челябинского «Трактора» после одного поражения и одной победы на Кубке губернатора региона по хоккею еще остаются шансы выиграть предсезонный турнир. Для завоевания домашнего Кубка челябинцам необходимо 100% выигрывать у тольятинской «Лады». Об этом говорит анализ нынешнего положения команд в таблице турнира после двух дней матчей.
Первое место после двух матчей занимает как раз «Амур», обыгравший 25 и 26 августа сначала «Трактор», а потом и «Ладу» в овертайме. И если «Амур» 28 августа выиграет в третий раз, то он наверняка выйдет в финал. А вот вторым участником финальной игры в этом случае может быть ХК «Лада» или ХК «Трактор» — в зависимости от итогов завтрашнего матча.
Болельщики «черно-белых», судя по всему, все же рассчитывают на победу «Трактора» в турнире. Именно поэтому билетов на финальный матч в продаже уже нет, а вот на игру за третье место их еще можно приобрести.
Накануне «Трактор» наконец начали работать новые сочетания игроков в нападении, благодаря чему вновь удалось отыграться со счета 0:3. Но проблемы в обороне до сих пор остаются, и большинство шайб челябинцы пропускают именно с «пятака».
28 августа матч «Амур» — «Сочи» состоится в 15 часов по местному времени, а «Трактор» — «Лада» в 19 часов. 29 августа, в пятницу, в 15 часов пройдет матч за третье место, а на 19 часов намечен финал.
«Здорово, что выиграли у „Сочи“, забросили пять шайб. Работаем дальше. Но семь пропущенных шайб за два матча — это не очень хорошо. Опять же, пытаемся наладить игру, работать для этого. Предсезонные турниры для того и нужны, чтобы оттачивать что-то, что не получается», — сказал нападающий «Трактора» Михаила Григоренко интернет-изданию Metaratings по итогам матча с ХК «Сочи».
