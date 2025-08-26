Полный переход челябинской системы образования в Мах произойдет до конца года

Полный переход системы образования Челябинской области в госмессенджер Мах произойдет до конца 2025 года. Об этом заявил министр образования и науки региона Виталий Литке, передает корреспондент URA.RU.
«В регионе мы переходим на новую платформу мессенджеров Мах. Уже сегодня эта работа активно ведется и завершится до конца 2025 года», — сообщил Литке во время пленарного заседания Южно-Уральского педагогического собрания «Образование Южного Урала: векторы перспективного развития», передает корреспондент URA.RU.
27 августа в Челябинске прошло августовское педагогическое совещание работников системы образования. На мероприятии присутствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
До начала педсовета глава региона оценил новую площадку образовательного центра «Ньютон». Здание на 100% оснащено всем необходимым современным оборудованием. Во время визита Текслер вспомнил, что и сам очень любил в школе уроки физики и опыты, хотя такого оборудования тогда не было. «Но многое зависит от педагога. У нас учитель был очень-очень увлечен своим предметом», — отметил Текслер.
На совещании отдельно прозвучала тема о губернаторских инженерных классах в Челябинской области. В этом году более двух тысяч ребят будут учиться в 118 таких классах по всей области. Работа в этом направлении продолжится, а финансироваться такие классы будут по повышенному уровню, заявил Литке.
