В Челябинске подростки на электросамокате сбили пенсионера и скрылись

В Челябинске на Комсомольском проспекте подростки на электросамокате сбили 65-летнего пенсионера и скрылись с места. ДТП произошло 19 августа, сообщают в пресс-службе челябинской ГАИ. Пострадавший с травмами и кровотечением был госпитализирован, помощь ему также оказали прохожие.
«По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным электросамокатом, двигаясь по тротуару, совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Мужчина 1960 года рождения получил телесные повреждения», — отметили в пресс-службе. Водителя электросамоката продолжают искать.
Со слов пострадавшего, как передает «31 канал», подростки на арендованном самокате врезались в него, рассмеялись и уехали. У пенсионера возникло сильное кровотечение из голеностопа, которое остановили прохожие с помощью жгута. Его состояние ухудшилось — требуется операция на сердце из-за осложнений в виде заражения крови, отмечает «31 канал».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!