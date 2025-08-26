26 августа 2025

В Челябинске подростки на электросамокате сбили пенсионера и скрылись

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинские подростки скрылись на самокате с места происшествия
Челябинские подростки скрылись на самокате с места происшествия Фото:

В Челябинске на Комсомольском проспекте подростки на электросамокате сбили 65-летнего пенсионера и скрылись с места. ДТП произошло 19 августа, сообщают в пресс-службе челябинской ГАИ. Пострадавший с травмами и кровотечением был госпитализирован, помощь ему также оказали прохожие.

«По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным электросамокатом, двигаясь по тротуару, совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Мужчина 1960 года рождения получил телесные повреждения», — отметили в пресс-службе. Водителя электросамоката продолжают искать.

Со слов пострадавшего, как передает «31 канал», подростки на арендованном самокате врезались в него, рассмеялись и уехали. У пенсионера возникло сильное кровотечение из голеностопа, которое остановили прохожие с помощью жгута. Его состояние ухудшилось — требуется операция на сердце из-за осложнений в виде заражения крови, отмечает «31 канал».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на Комсомольском проспекте подростки на электросамокате сбили 65-летнего пенсионера и скрылись с места. ДТП произошло 19 августа, сообщают в пресс-службе челябинской ГАИ. Пострадавший с травмами и кровотечением был госпитализирован, помощь ему также оказали прохожие. «По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным электросамокатом, двигаясь по тротуару, совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Мужчина 1960 года рождения получил телесные повреждения», — отметили в пресс-службе. Водителя электросамоката продолжают искать. Со слов пострадавшего, как передает «31 канал», подростки на арендованном самокате врезались в него, рассмеялись и уехали. У пенсионера возникло сильное кровотечение из голеностопа, которое остановили прохожие с помощью жгута. Его состояние ухудшилось — требуется операция на сердце из-за осложнений в виде заражения крови, отмечает «31 канал».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...