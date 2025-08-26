Бюджет Челябинска вырос почти на 900 млн рублей

Расходы бюджета Челябинска на 2025 год увеличились на 867,1 млн рублей. Соответствующее решение приняли депутаты гордумы.
«Утвердить общий объем доходов в сумме 67 874 982 тысячи рублей. Общий объем расходов в сумме 71 517 630 тысяч рублей. Дефицит бюджета в сумме 3 642 648 тысяч рублей», — сказано в решении думы.
При утверждении бюджета в декабре прошлого года ожидаемые доходы Челябинска в 2025 году составляли 60,2 млрд рублей, расходы — 60,8 млрд рублей. С тех пор депутаты несколько раз вносили изменения в бюджет, каждый раз — в сторону увеличения.
В этот раз изменения связаны с индексацией фонда оплаты труда в подведомственных учреждениях на 6%, проведением ремонта, благоустройства и реконструкции спортивных учреждений. Также выделена субсидия мини-футбольному клубу «Южный Урал» и финансирование муниципальных программ в системе образования и сохранения и развитие культуры. Кроме того, дополнительные средства направлены на субсидию, связанную с возмещением расходов на проезд студентов.
