26 августа 2025

Бюджет Челябинска вырос почти на 900 млн рублей

Гордума увеличила расходы бюджета Челябинска
Гордума увеличила расходы бюджета Челябинска

Расходы бюджета Челябинска на 2025 год увеличились на 867,1 млн рублей. Соответствующее решение приняли депутаты гордумы.

«Утвердить общий объем доходов в сумме 67 874 982 тысячи рублей. Общий объем расходов в сумме 71 517 630 тысяч рублей. Дефицит бюджета в сумме 3 642 648 тысяч рублей», — сказано в решении думы.

При утверждении бюджета в декабре прошлого года ожидаемые доходы Челябинска в 2025 году составляли 60,2 млрд рублей, расходы — 60,8 млрд рублей. С тех пор депутаты несколько раз вносили изменения в бюджет, каждый раз — в сторону увеличения.

В этот раз изменения связаны с индексацией фонда оплаты труда в подведомственных учреждениях на 6%, проведением ремонта, благоустройства и реконструкции спортивных учреждений. Также выделена субсидия мини-футбольному клубу «Южный Урал» и финансирование муниципальных программ в системе образования и сохранения и развитие культуры. Кроме того, дополнительные средства направлены на субсидию, связанную с возмещением расходов на проезд студентов.

