Челябинец получил срок за призывы к убийству чиновников и силовиков

Житель Челябинской области получил пять с половиной лет колонии за призывы к террору и посягательству на жизнь представителей органов государственной власти. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
«Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) признал виновным жителя региона в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей „Интернет“). Судебной инстанцией лицо приговорено к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права администрирования сайтов на срок два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Мужчина попал в поле зрения ФСБ в мае 2024 года. Было установлено, что в интернете он распространял комментарии, в которых призывал пользователей к террору. После задержания выяснилось, что он является крайним сторонником запрещенной на территории России террористической организации.
