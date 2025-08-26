26 августа 2025

Губернаторские инженерные классы в Челябинске профинансируют по повышенному нормативу.

Проект губернаторских инженерных классов получит свое развитие в регионе, заявил Литке

В Челябинской области с 1 сентября более двух тысяч ребят будут учиться в 118 губернаторских инженерных классах. Развитие этого направления в регионе продолжится, а финансироваться такие классы будут по повышенному уровню. Об этом сообщил министр образования и науки региона Виталий Литке, передает корреспондент URA.RU. 

«С 1 сентября более двух тысяч ребят будут учиться в 118 губернаторских инженерных классах. Будем развивать в регионе это направление. Финансирование и реализация образовательных программ в этих классах пойдет по повышенному нормативу», — сообщил Литке во время областного августовского педагогического совещания работников системы образования, передает корреспондент URA.RU. 

Губернаторские инженерные классы — это комплексная работа, в которой задействованы школы, вузы и предприятия. Проект поддержали многие предприятия Челябинской области, отметил губернатор Алексей Текслер. «Многие предприятия подключились к нам, помогают с этой работой. Мы также последовательно развиваем проект „Профессионалитеты“, поддерживаем научные исследования в вузах по приоритетным для экономики направлениям», — добавил Текслер. 

До начала педсовета губернатор посетил новую площадку образовательного центра «Ньютон», которая начнет работу с сентября. Он оценил готовность и осмотрел оснащение образовательного учреждения, а также рассказал о любимом школьном предмете. 

