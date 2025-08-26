26 августа 2025

Челябинские садоводы спешат дешево распродать кабачки

В конце лета дачники снимают с грядок большое количество кабачков
В конце лета дачники снимают с грядок большое количество кабачков Фото:

Самые дешевые кабачки в Челябинской области в конце августа 2025 года обойдутся в 20 рублей за штуку. За такую цену их продают дачники региона. В крупных дискаунтерах за полкило такого овоща цена начинается от 45 рублей. Об этом свидетельствует информация, размещенная на различных интернет-платформах.

«Продам со своего огорода кабачки. 20 рублей за штуку. Доставки нет», — написал на сайте «Авито» продавец из Челябинска.

По 20 рублей за килограмм можно приобрести кабачки у другого садовода из поселка Шершни. За аналогичную цену кабачки-малышки предлагает забрать челябинцам на улице Сони Кривой или в ЖК «Ярославский» еще один владелец богатого урожая. 

Всего на сайте «Авито» по регионе размещено более двух сотен объявлений о продаже кабачков. Самые дорогие плоды готовы отдать по 100 рублей за штуку.

Между тем, в «Монетке» полкило кабачков продают за 45 рублей. В «Пятерочке» килограмм этого овоща можно приобрести за 99 рублей. В «Магните» — аналогичная цена.

Ранее дачникам объяснили, почему могут гнить кабачки. Как это предотвратить и что делать, читайте в материале URA.RU.

