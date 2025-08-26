26 августа 2025

ЧЭМК провел в Челябинске «Посвящение в первоклассники». Фото

В каждом школьном ранце - весь набор канцелярских принадлежностей
Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) провел традиционную акцию «Посвящение в первоклассники» для детей работников предприятия. Участие в празднике приняли 125 будущих школьников вместе с родителями, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

Для ребят организовали поход в Камерный театр на спектакль «Мой папа, па-па-па-па-па!». На сцене развернулась трогательная история о Золотом Цыпленке, Лисе и Волке, в котором неожиданно просыпаются отцовские чувства. Постановка покорила детей и взрослых, юные зрители сопереживали героям, смеялись и аплодировали. Ребята выходили из зала, не скрывая впечатлений от просмотра.

Главным подарком от комбината стали полностью укомплектованные школьные ранцы. В набор вошли десятки необходимых для учебы вещей: от пенала и дневника до альбома для рисования и цветной бумаги. Это серьезное финансовое подспорье для родителей при сборах ребенка к школе.

Традиция поддерживать семьи сотрудников накануне учебного года существует на ЧЭМК давно. Предприятие ежегодно помогает родителям подготовить будущих первоклассников к занятиям и делает первый школьный праздник детей особенным.

ЧЭМК не забывает и о тех маленьких челябинцах, которые оказались обделенными вниманием родителей. Комбинат передал такие же рюкзаки с полным набором канцелярии одному из детских домов Челябинска.

«Первое сентября — особенный день, который объединяет семьи. На комбинате всегда уделяли большое внимание поддержке семейных ценностей, и праздник для будущих первоклассников — это проявление нашей заботы и теплого отношения к детям сотрудников. Мы хотим, чтобы дети это чувствовали, а у родителей была уверенность, что комбинат всегда рядом», — рассказала начальник отдела социальной работы ЧЭМК Наталья Челякова.

Еще одним подарком ко Дню знаний стал детский спектакль
