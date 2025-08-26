26 августа 2025

В Челябинске автобус №130 изменит маршрут движения. Схема

В Челябинске автобус №130 изменит маршрут движения
Маршрут автобуса продлен до поселка Аэропорт №2
Маршрут автобуса продлен до поселка Аэропорт №2 Фото:

В Челябинске автобус №130 с 1 сентября изменит маршрут движения и будет продлен до поселка Аэропорт №2. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. 

«Автобус №130 Солнечный — Аэропорт. С 1 сентября маршрут изменяется и будет заезжать в поселок Аэропорт №2 в остальном — без изменений», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера по улице Еланка обустроили новые остановки. Автобус №130 проследует по улицам Ветровая, Еланка, далее — в поселок Аэропорт №2.

В Челябинске ранее запустили новый автобус №161, следующий от улицы Чичерина в областном центре до поселка Кременкуль в Сосновском районе. Новый автобус идет по улицам Ленина, Набережная, автомобильная дорога 75К-422, Гостевая, Братьев Кашириных, Чичерина. 

Схема движения автобуса №130 в Челябинске с 1 сентября
Схема движения автобуса №130 в Челябинске с 1 сентября
Фото:

В Челябинске автобус №130 с 1 сентября изменит маршрут движения и будет продлен до поселка Аэропорт №2. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.  «Автобус №130 Солнечный — Аэропорт. С 1 сентября маршрут изменяется и будет заезжать в поселок Аэропорт №2 в остальном — без изменений», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера по улице Еланка обустроили новые остановки. Автобус №130 проследует по улицам Ветровая, Еланка, далее — в поселок Аэропорт №2. В Челябинске ранее запустили новый автобус №161, следующий от улицы Чичерина в областном центре до поселка Кременкуль в Сосновском районе. Новый автобус идет по улицам Ленина, Набережная, автомобильная дорога 75К-422, Гостевая, Братьев Кашириных, Чичерина. 
