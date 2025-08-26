В Челябинске продлили срок ликвидации администраций семи районов

В Челябинске на год продлили срок ликвидации администраций внутригородских районов. Такое решение было принято на заседании городской думы.
«Срок ликвидации администраций продляется на год. Решение касается администраций Калининского, Курчатовского, Ленинского, Металлургического, Советского, Тракторозаводского и Центрального районов», — сообщил вице-спикер гордумы Кирилл Матвеев.
Продление связано с тем, что в отношении администраций районов в судебном порядке заявлены требования кредиторов. Кроме того, требуется внести изменения в состав ликвидационной комиссии в связи со сменой места работы ее членов.
Решения о ликвидации администраций семи районов Челябинска были приняты райсоветами в июне прошлого года. Это было связано с переходом системы управления городом с двухуровневой на одноуровневую схему. Затем районные советы депутатов были упразднены, а сами районы потеряли статус муниципальных образований.
Администрации районов стали подразделениями мэрии, ей же перешли полномочия, ранее исполнявшиеся на уровне районов. Изначально планировалось ликвидировать администрации районов в течение года.
