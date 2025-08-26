Побеждать играючи: озерский трехкратный чемпион мира по бодибилдингу Золин обозначил цену триумфа

После тяжелой травмы позвоночника и запрета врачей заниматься спортом, в 43 года тяжелоатлет из Озерска Дмитрий Золин стал чемпионом мира по бодибилдингу. Для этого пришлось превозмочь себя и продать «девятку». Высокие риски оправдались: Золин стал многократным чемпионом России и трехкратным чемпионом мира среди мастеров. Сегодня без всякого преувеличения его можно назвать легендой отечественного культуризма.
Какой ценой достались эти победы, можно ли накачать мышцы без стероидов, и почему интерес к бодибилдингу сегодня угасает — об этом Дмитрий Золин рассказал в интервью URA.RU.
Движение вверх
— Дмитрий, в вашей триумфальной коллекции — десятки кубков и почти полторы сотни медалей разного ранга, в том числе три победы на чемпионатах мира по бодибилдингу. Но не слишком ли высокой оказалась цена, которую заплатили за эти титулы? Ведь, наверное, такие колоссальные нагрузки не проходят бесследно для организма?
— Такие перегрузки на самом деле есть во всех видах, если человек замахивается на уровень выше мастера спорта — тяжелая атлетика, хоккей, лыжи, биатлон, да любой. Сначала сверхнагрузки, а потом болячки. Поэтому все надо рассчитывать и смотреть за этим, ну и опять же тренер должен подсказывать. А вот у меня не было тренера, я все сам проходил — следил за собой в плане возможных последствий. Следил, чтобы не перегрузиться, а если чувствовал, что перегружаюсь — снижал нагрузки.
— Ну, а сейчас нет сожаления, что в какие-то моменты эту допустимую планку приходилось перешагивать?
— Чтобы выиграть чемпионаты мира, мне надо было тренироваться, пахать, так что где-то и были перегрузки. Для восстановления я принимал препарат «Милдронат», витамины B1, В6, В12, другие витамины, потому что нагрузки-то большие — я приседал с весом 290 килограммов. Тогда ничего — нормально было, но сейчас коленочки, конечно, начали побаливать.
— Ваша звездная биография хорошо известна в среде профессиональных культуристов: путь в бодибилдинг начался с преодоления себя, с тяжелой травмы, после которой занятия спортом были сопряжены с риском. Почему же решили рискнуть?
— С 18 лет я занимался тяжелой атлетикой, а в 30 получил компрессионный перелом шейных позвонков — на тренировке уронил себе штангу 135 килограммов на грудь. Врачи не сразу смогли поставить диагноз — невропатолог сказал, что просто перекачался, направил на курс УВЧ. А у меня через две недели чемпионат области. Само собой, я поехал, но получил «баранку». После этого пошел к травматологу — и все, меня положили с компрессионным переломом. Месяц лежал на вытяжке, потом гипс. А через месяц после выписки пришел на прием к хирургу, и он мне говорит: «С вами все плохо, вам все хуже». Отправили в Челябинск, в травматологию. А там предложили или просверлить позвоночник, или сделать на спине разрез и втолкнуть обратно шейные позвонки. Я отказался.
Видео: Вадим Ахметов
А в Москве в то время работала известный травматолог Зоя Миронова, которая лечила штангистов и гимнастов от травм, и я поехал туда и попал к ней случайно. Она снимки сделала, сняла с меня гипс и говорит: «У тебя там уже все зарастает, и сейчас тебе никакую операцию нельзя делать, потому что при операции может переклинить нервы». Порекомендовала колоть витамины и делать массаж, и с этой рекомендацией я вернулся в Озерск. Лечился.
Потом как-то проходил мимо зала штанги, услышал звон железа и все — стал сначала заниматься силовым троеборьем. Хоть врачи мне и говорили, что про спорт после такой травмы придется забыть.
— Но ведь силовое троеборье — это тоже серьезная нагрузка!
— Да, но я наблюдался у врачей. И через какое-то время врач сделал мне снимки и говорит: «У тебя стали зарастать позвонки. Но давай поаккуратней — смотри за нагрузками». Да, боль тогда была, но потихоньку она уходила. Я с большими весами не работал — потихоньку, потихоньку. И сначала чемпионат области по силовому троеборью выиграл. Потом поехал в литовский Шауляй, и только из-за жима лежа проиграл — занял четвертое место. А после соревнований разговорились с прибалтийскими культуристами. Они-то и предложили: «Не хотите попробовать бодибилдинг?» Так все и началось, хотя в то время само слово бодибилдинг в СССР было запрещено — считалось, что мы занимаемся атлетической гимнастикой…
Чемпионская коллекция
— Какими победами в бодибилдинге сегодня гордитесь больше всего?
— Если б в то время, когда я начинал, мне сказали, что я стану чемпионом мира, я бы не поверил. Ведь это очень серьезная работа. И сначала я прошел через чемпионаты России, выигрывал их и потом уже попал на чемпионат мира первый раз — стал пятым. Но тогда и понял, что да, можно биться, можно выигрывать. Но тут совсем по-другому пришлось тренироваться, по два раза в день — без этой системы никак было не выиграть. И вот в 1995 году я первый раз выиграл чемпионат мира в испанской Марбелье.
И, конечно, впечатления были удивительные. Ко мне подходили иностранцы — брали интервью, спрашивали, как я готовился. Удивлялись, что перед выступлением питался неведомой им рыбой — минтаем, ведь на западе тренируются на тунце, в котором вообще жира нет. Также спрашивали, какая у меня машина? Я говорю «жучка». А они «У тебя, по идее, Mercedes должен быть». Я говорю: «Какой Mercedes? У меня нет таких денег! Да и „жучку“ пришлось продать, чтобы поехать на этот чемпионат мира». У моего спонсора тогда было плохо с финансами, и он сказал: «Перезайми где-нибудь. Потом я тебе отдам эти деньги». Вот и пришлось машину продать.
Видео: из личного архива Дмитрия Золина
В 2002 году на испанском курорте Тенерифе снова стал чемпионом мира — занял первое место в категории «мастера». Из 15 человек в этой категории было пять чемпионов мира! И я выиграл у всех у них — это был шок! А вообще, конечно, на каждых соревнованиях были свои интересные моменты, которые до сих пор в памяти.
Но так или иначе моя семья очень сильно помогла в достижении поставленных целей. Моя жена Светлана была для меня как второй тренер, и без нее, конечно, не было бы таких результатов.
— Что важнее было для таких побед — физические нагрузки, тренировки или психология?
— Чтобы победить, надо думать головой, а не просто башкой об стену биться — сказать «Я выиграю, и все — буду чемпионом». Да, я выиграл три чемпионата мира и четыре раза стал вице-чемпионом. Причем, я буквально один балл проигрывал, то есть были шансы семь раз стать чемпионом мира. Но это серьезная работа, и когда я уже перешел на две тренировки в день, все было продумано, до мелочей просчитано. Смотришь, какие мышцы добавить, какие убавить, чтобы выглядеть супер на сцене.
Плюс при подготовке к чемпионатам три месяца мы сидим на диете, на «сушке». Ведь перед соревнованиями надо скинуть за три месяца 10 килограммов. И мы полностью выключаем из рациона сахар, соль, углеводы — в основном сидим на одном белке. Три месяца без передышки — утром тренировался дома на пресс, потом шел в баню, и это у меня считалось передышкой. А вечером, когда приходил домой со второй тренировки, засыпал сидя. Восстанавливался «Милдронатом», который совсем не допинг никакой, а эффективный советский препарат для восстановления организма.
В общем, работа серьезная и обдуманная. Это совсем не то, что думают некоторые качки – ну что там, взял гантели и шуруй. Нет, надо пахать на тренировках и все продумывать, как и что ты делаешь, и как будешь выглядеть на сцене.
Работать на зрителя
— За прошедшие с того времени 30-40 лет тренировочные методики в бодибилдинге изменились?
— Никаких новых методик не появилось — как были тренировки, так они и остались. И все индивидуально — кому-то надо больше вес брать на тренировках, кому-то меньше. И если ты тренируешься самостоятельно — то должен сам это регулировать. Ведь если ты готовишься к соревнованиям, пошел по большим весам, и бац — порвал мышцу, и все — конец твоим тренировкам.
Плюс надо обязательно думать, как ты будешь выглядеть перед зрителями. Я вот 19 раз выиграл чемпионат России. И мне уже начинали говорить: ну зачем тебе это надо? Но через две недели после чемпионата России начинался чемпионат Европы или мира. И мне нужно было набирать и форму, и накапливать опыт выступления. Это тоже серьезно очень — выйти на сцену и работать, пахать перед зрителями.
Я в последнее время уже на судей не обращал внимания, мне интересно было публику зацепить. Поэтому я все время выигрывал и приз зрительских симпатий.
— Насколько сложно, престижно в те годы было выигрывать чемпионаты России? Ведь культуризм в последние годы СССР развивался мощно в основном в прибалтийских республиках. В России в 1990-е бодибилдинг только зарождался…
— Как я уже говорил, в СССР бодибилдинг назывался атлетической гимнастикой. И у у меня тоже было звание мастера спорта по атлетической гимнастике — не по бодибилдингу. Но так или иначе на чемпионатах России 25 человек в своей категории надо было выиграть, и у каждого — своя форма, каждый стремился показать то лучшее, что он умеет.
Видео: из личного архива Дмитрия Золина
Ну а в 2001 году я выиграл чемпионат России не только в своей категории мастеров, но и в абсолютке. Со своим ростом 1,65 метра я попал в абсолютную категорию, и это был пятый за день выход на сцену. У меня уже сил не было, но я выпил кофе и пошел биться. Когда объявили, что я выиграл, подумал: «Ни фига себе, вот это я дал!».
— В те годы кумиром молодежи и многих спортсменов в России был Арнольд Шварценеггер. Не доводилось с ним встречаться?
— В 2001 году чемпионат мира по бодибилдингу проходил в австрийском Бадене, и накануне этих соревнований на всех афишах был Шварценеггер — он должен был приехать. Мы, участники, конечно, ждали встречи с ним, но он не приехал — как раз в это время он баллотировался на выборах губернатора Калифорнии. И у меня есть фотография с его тренером, а вот с самим Шварценеггером так и не довелось встретиться.
— Вы как-то обмолвились, что подход Шварценеггера к бодибилдингу вам не близок. Почему?
Есть такой документально-игровой фильм 1977 года «Качая железо», в котором тогда снялся 28-летний Арнольд. И мне сразу не понравилось его отношение к спортсменам. Потому что я считаю, что мы все люди, и друг к другу должны относиться нормально, не врать. Если ты пришел куда-то, объясни, что, как, почему. Если ты это делаешь — объясни, почему ты это делаешь. У Шварценеггера этого не было.
Тренировка с умом
— Какой совет дал бы молодым: в каком возрасте можно начинать занятия бодибилдингом, и с чего начинать?
— Совет номер один: не лезть рано в бодибилдинг. Начинать надо лет где-то с 17-ти, с 18-ти, когда у тебя уже сформировался скелет, организм. До этого надо заниматься каким-то другим видом спорта — легкой атлетикой, тяжелой атлетикой, лыжами и так далее.
Ну и когда парень придет в зал, должен быть хороший тренер, который поставит технику и все правильно будет объяснять. Но сейчас в залах, честно говоря, таких тренеров практически нет.
— Почему? Таких специалистов не готовят в средних и высших учебных заведениях?
— Сейчас 90% тренеров, которые работают в залах — это люди, которые прошли какие-то курсы подготовки тренеров. И они понятия не имеют, что техника нужна. Они понятия не имеют, как нагрузку, предположим, давать после болезни, как строить работу со своим подопечным. Девушки, которых я тренировал, как-то поехали в Москву на полторы недели и там зашли в местный клуб, где «персональный тренер» расписал им упражнения на бумажке и сел за стол. Для них это было шоком, потому что я на тренировке не отхожу от учеников.
— В Озерске попытка открыть собственную школу бодибилдинга Дмитрия Золину не увенчалась успехом из-за непонимания с местными властями. Может быть, в Челябинске было б больше шансов заняться успешной тренерской работой?
— Открытие такой школы — история непростая и сильно затратная. Ведь кто-то должен построить этот зал, вложить деньги, в том числе в покупку новых дорогих тренажеров. Кроме того, в зале должны быть сауна, душевые, медицинский работник — это же все тоже деньги. Властям Озерска такая школа оказалась не нужна, а из Челябинска таких предложений не было. Тем не менее, сейчас я три раза в неделю тренируюсь сам и тренирую наших мальчишек, девчонок в зале, который открыли на НПРО «Урал».
— А мысли тренировать онлайн не было?
— Мне некоторые мальчишки так и говорят: «Сергеевич, залезь в интернет — за месяц от 70 000 заработаешь на онлайн-тренировках». Но я не могу и не хочу так делать. Я должен видеть человека, должен ставить ему технику, понимаешь? А если вдруг с ним случится что-то — как я буду потом что-то доказывать и объяснять?
— Но если в России, по вашим словам, сейчас нет хороших тренеров по бодибилдингу, нет классных школ, получается будущего у этого вида спорта нет?
— Раньше нас много очень тренировалось, много соревнований было. А сейчас не то — никто не хочет пахать. Появилось новое модное направление — мужской фитнес, но там нет таких мышц, и не надо с большими весами работать.
— Может быть, дело в том, что на турнирах по бодибилдингу нет больших призовых, как в некоторых силовых единоборствах, нет спонсоров. А, значит, нет стимула этим видом спорта заниматься…
— У нас в России больших призовых никогда и не было. Самый большой призовой фонд был, когда турнир в Озерске проводили — 60 000 рублей за первое место. А сейчас не стало такого бодибилдинга, чтоб народ мог пойти и смотреть, и интерес к этому сильно упал. Да, в России несколько федераций бодибилдинга, полно залов в Петербурге, в Екатеринбурге, проводятся чемпионаты. Был на таком последнем, и ощущение такое, что бодибилдеры выжимают из себя позы на сцене. А ведь зритель приходит на такие выступления посмотреть, как культурист показывает себя — легко, улыбаясь, играючи, артистично. Да, у тебя серьезные нагрузки за сценой, где ты тренируешься, отрабатываешь все группы мышц. А здесь ты должен показать, что тебе это все легко дается. То есть зрителю нравится, когда бодибилдеры все делают без натуги. Вот поэтому я старался просто работать на зал. Другой раз мигнешь глазом случайно, а зрителю кажется, что это ему подмигнули.
Быть в форме
— Сейчас бытует такое мнение, что в культуризме многого можно достичь без серьезных физических усилий, а просто за счет стероидных препаратов. Ну и многие на самом деле на это покупаются и злоупотребляют…
— Это неправильно, без нагрузок все равно ничего не получится. Да, с химией просто быстрее раз в 10, чем без химии. А нагрузки все равно должны быть: мышцы должны работать, а химия просто повышает работоспособность и ускоряет рост мышц. И люди, которые слишком увлекаются этой химией, когда они прекращают ее принимать, мышцы уходят, форма уходит.
— Дмитрий, а как лично вы относитесь к женскому культуризму? Как накачанные мышцы соответствуют привычному нам нежному женственному образу?
— Все это зависит от самой женщины, которая хочет тренироваться и идет в зал. Я считаю, что есть интересные женщины-бодибилдерши. А чтобы они выглядели гармонично, опять же нужны хорошие тренеры, которые могут просчитывать допустимые нагрузки.
— Бодибилдинг — такой вид спорта, которым можно заниматься даже в солидном возрасте. Какой, по-вашему, предел?
— Все зависит от того, с какими весами ты работал. Вот я последний раз чемпионат мира выиграл в 54 года. Ну покажите мне еще какого-нибудь спортсмена, который бы в 54 года выиграл мир среди мастеров!
Но и 54 в современном бодибилдинге — тоже не предел. Все зависит от того, в каком состоянии человек. Есть у нас в федерации спортсмен – мой ровесник, который до сих пор выступает.
— Учитывая, что сегодня с развитием культуризма в стране не все хорошо, мало специалистов, мало методик, все-таки молодым бы сегодня посоветовал этим заниматься или найти какой-то другой вид спорта?
— Все зависит от самого человека. Другое дело, чего он хочет — просто тренироваться или достичь первых мест. А для больших побед надо пахать — до 30 тонн поднимать за тренировку. То есть это серьезная работа, и каждый должен сам решать, надо ли заниматься культуризмом.
— И какие данные должны быть у человека?
— Ну, во-первых, генетика была хорошая. Когда генетика есть, легче тренировать человека, и если какие-то недостатки есть в фигуре — их можно скорректировать. А когда генетики нет — придет штырь, и с ним надо работать и работать, чтоб набросать мышцы. Так что все это очень серьезно.
Видео: Вадим Ахметов
Блиц
Сколько всего завоевал кубков и медалей за карьеру?
Более 60 кубков, 160 медалей.
Самый большой взятый вес?
290 килограммов в приседании со штангой.
Сколько детей и внуков сейчас?
Двое сыновей, четверо внуков, жена Светлана.
Любимое блюдо?
Блинчики с мясом.
Любимый напиток?
Светлое пиво.
Хобби?
Игра в бильярд
Любимое кино?
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
Любимый исполнитель?
Музыка 1980-х.
Любимое место для отпуска?
Море.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!