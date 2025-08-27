Власти Березников уточнили порядок получения выплат за помощь в привлечении контрактников

Выплаты за помощь в привлечении контрактников пермяки получат с учетом налогов
В городе Березники Пермского края власти внесли изменения в порядок предоставления единовременной выплаты гражданам, оказавшим содействие в привлечении контрактников. В документе, размещенном на сайте мэрии поясняется, что выплата будет предоставляться с налоговым вычетом.

«Пункт 16 изложить в следующей редакции: „16. Выплата включает в себя сумму налога на доходы физических лиц, удерживаемую и перечисляемую в соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ налоговым агентом — администрацией города Березники“, — сказано в документе.

Решение о введении указанной единовременной выплате власти города приняли в июле этого года. Ее размер зависит от места регистрации привлеченного к военной службе гражданина. Так, 50 тысяч рублей предусмотрено за привлечение лиц, зарегистрированных в Пермском крае либо не имеющих регистрации. 100 тысяч рублей выплачивается за содействие в привлечении граждан из других субъектов РФ, а также иностранных граждан или лиц без гражданства.

