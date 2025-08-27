В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) созрела богатая витамином С ягода тундры водяника. Как сообщили в пресс-службе учреждения, плоды растения содержат витамина больше, чем апельсины с лимонами.
«Безвкусная ягода содержит множество полезных веществ и микроэлементов. Витамина С в ней в несколько раз больше, чем в лимонах и апельсинах», — заявили сотрудники парка в telegram-канале.
Известная под названием вороники водяника растет на каменистых и моховых участках тундры. Она напоминает карликовую елочку и может оставаться на побегах до следующей весны. Это позволяет собирать урожай в любое время года, даже весной.
В прошлом народные лекари называли водянику кудесной травой. Знахари отмечали целебные качества растения.
