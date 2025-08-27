27 августа 2025

В лесах Златоуста созрела ягода тундры, где витамина С больше, чем в лимонах. Фото

К осени на Таганае созрела полезная водяника
К осени на Таганае созрела полезная водяника Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) созрела богатая витамином С ягода тундры водяника. Как сообщили в пресс-службе учреждения, плоды растения содержат витамина больше, чем апельсины с лимонами.

«Безвкусная ягода содержит множество полезных веществ и микроэлементов. Витамина С в ней в несколько раз больше, чем в лимонах и апельсинах», — заявили сотрудники парка в telegram-канале.

Известная под названием вороники водяника растет на каменистых и моховых участках тундры. Она напоминает карликовую елочку и может оставаться на побегах до следующей весны. Это позволяет собирать урожай в любое время года, даже весной.

В прошлом народные лекари называли водянику кудесной травой. Знахари отмечали целебные качества растения.

Водяника содержит много питательных веществ, витаминов и микроэлементов
Водяника содержит много питательных веществ, витаминов и микроэлементов
Фото:

