17 ноября 2024

В Перми на «МОНОfest» сценой для спектакля стала рюмочная. Видео

Казанский театр юного зрителя в Перми показал спектакль в рюмочной
© Служба новостей «URA.RU»
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Театр перешел со сцены в бар
Театр перешел со сцены в бар Фото:

В Перми в рамках фестиваля «МОНОfest» команда Казанского театра юного зрителя показала свой спектакль «Счастливая Шарлотта» (18+) в рюмочной «Парадная». Исполнительница главной роли Елена Калаганова рассказывала историю своей героини и общалась со зрителями, которые сидели за столиками и барной стойкой.

«Шарлотта Ивановна — загадочная гувернантка из комедии Антона Чехова „Вишневый сад“. Она показывает фокусы и рассказывает о своей удивительной и непростой жизни. После продажи вишневого сада Шарлотта отправилась путешествовать, и одной из ее остановок стала Россия XX века», — описывается сюжет моноспектакля на сайте Казанского ТЮЗа.

В Казани «Счастливую Шарлотту» Елена Калаганова также играет не на сцене театра, а в баре. В стоимость билета при этом входит закуска и напиток.

XI фестиваль-конкурс моноспектаклей «MOHOfest» завершается в Перми сегодня. 18 ноября вечером команда Вологодского Камерного драматического театра покажет спектакль «Неточка» (16+). Он создан на основе незавершенного романа Федора Достоевского «Неточка Незванова». Всего на «MOHOfest» 2024 года за призы борются 12 постановок из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Еревана и других городов. 

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В Перми в рамках фестиваля «МОНОfest» команда Казанского театра юного зрителя показала свой спектакль «Счастливая Шарлотта» (18+) в рюмочной «Парадная». Исполнительница главной роли Елена Калаганова рассказывала историю своей героини и общалась со зрителями, которые сидели за столиками и барной стойкой. «Шарлотта Ивановна — загадочная гувернантка из комедии Антона Чехова „Вишневый сад“. Она показывает фокусы и рассказывает о своей удивительной и непростой жизни. После продажи вишневого сада Шарлотта отправилась путешествовать, и одной из ее остановок стала Россия XX века», — описывается сюжет моноспектакля на сайте Казанского ТЮЗа. В Казани «Счастливую Шарлотту» Елена Калаганова также играет не на сцене театра, а в баре. В стоимость билета при этом входит закуска и напиток. XI фестиваль-конкурс моноспектаклей «MOHOfest» завершается в Перми сегодня. 18 ноября вечером команда Вологодского Камерного драматического театра покажет спектакль «Неточка» (16+). Он создан на основе незавершенного романа Федора Достоевского «Неточка Незванова». Всего на «MOHOfest» 2024 года за призы борются 12 постановок из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Еревана и других городов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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