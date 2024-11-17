В Перми в рамках фестиваля «МОНОfest» команда Казанского театра юного зрителя показала свой спектакль «Счастливая Шарлотта» (18+) в рюмочной «Парадная». Исполнительница главной роли Елена Калаганова рассказывала историю своей героини и общалась со зрителями, которые сидели за столиками и барной стойкой.
«Шарлотта Ивановна — загадочная гувернантка из комедии Антона Чехова „Вишневый сад“. Она показывает фокусы и рассказывает о своей удивительной и непростой жизни. После продажи вишневого сада Шарлотта отправилась путешествовать, и одной из ее остановок стала Россия XX века», — описывается сюжет моноспектакля на сайте Казанского ТЮЗа.
В Казани «Счастливую Шарлотту» Елена Калаганова также играет не на сцене театра, а в баре. В стоимость билета при этом входит закуска и напиток.
XI фестиваль-конкурс моноспектаклей «MOHOfest» завершается в Перми сегодня. 18 ноября вечером команда Вологодского Камерного драматического театра покажет спектакль «Неточка» (16+). Он создан на основе незавершенного романа Федора Достоевского «Неточка Незванова». Всего на «MOHOfest» 2024 года за призы борются 12 постановок из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Еревана и других городов.
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