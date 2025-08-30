Марочко назвал территории в ЛНР, которые пока еще контролируют ВСУ

ВСУ занимают в ЛНР лишь небольшие участки местности. Два из них находятся возле населенных пунктов Надия и Новогригоровка и два — в районе Петровского и Кременных лесов.
«Оккупированными остаются участки местности возле сел Надия и Новогригоровка, а также участок в районе Петровского и Кременские леса, часть Серебрянского лесничества...» — сказал Марочко ТАСС. Он подчеркнул, что украинских боевиков в данном районе становится меньше.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска освободили 99,7% территории ЛНР. Объединенная группировка войск продолжает наступление вдоль практически всей линии соприкосновения. С марта удалось установить контроль более чем над 3,5 тысячи квадратных километров территории и освободить 149 населенных пунктов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.