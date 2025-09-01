Президент России Владимир Путин на саммите ШОС в Китае заявил, что ключевые принципы ООН, заложенные после Второй мировой войны, остаются незыблемыми. Его выступление транслировал телеканал «Россия 24».
«Верховенство международного права, право нации на самоопределение, суверенное равенство, невмешательство во внутренние дела... Эти принципы верны и незыблемы по сей день», — подчеркнул Путин. Президент отметил 80-летний юбилей ООН, напомнив, что организация была создана для поддержания мирового порядка и стабильности.
Ранее Путин заявил, что причиной украинского кризиса стал не вмешательство России, а государственный переворот в Киеве, организованный при поддержке западных стран. Он отметил, что главная цель России сейчас — устранение первопричин конфликта.
