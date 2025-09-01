Итальянская паста и печенье с кокосом: чем кормят в школьных столовых ХМАО

В Югре 1 сентября после линеек и уроков «Разговоры о важном» школьники сели за первый обед в столовых. Чем будут кормить детей в День знаний и в течение года, сколько стоит питание, кто имеет льготы и как родители могут контролировать качество еды — в материале URA.RU.
Меню: баланс, цикличность, особенности
Сегодня ученики начальной школы нижневартовского лицея имени Пушкина получили на завтрак геркулесовую кашу, бутерброд с сыром, кофейный напиток с молоком, хлеб и свежие фрукты. Для старших классов меню было таким же, но без бутерброда. Льготники получили еще и горячий обед: курицу в томатном соусе с гречкой, суп-лапшу, хлеб и компот из сухофруктов.
Примерно так питаются школьники и в других городах ХМАО, где действуют федеральные и региональные стандарты, регулирующие состав, калорийность и качество блюд. Рацион формируется с учетом возраста, включает сезонные и местные продукты. Для детей с заболеваниями предусмотрено диетическое меню, в том числе для диабетиков и аллергиков.
Меню цикличное, обычно составляется на 10–14 дней. На сайтах школ размещаются перечни блюд на ближайшее время.
Завтрак и обед
Чтобы разнообразить рацион, повара стараются отходить от стандартных решений. Например, творожную запеканку подают с миндальными лепестками, а в меню есть паста «Школьная», сдобное печенье с кокосом и наггетсы «Детские» (105 граммов содержат около 250 ккал).
В госсистеме «Образование Югры» есть раздел «Школьное питание». Если на счету ребенка есть средства, родители могут выбирать меню: индивидуальное или комплексное — в зависимости от школы и льготной категории. В личном кабинете можно оставить отзыв, поставить оценку или приложить фото.
Пример меню на один день:
Завтрак: пшенная каша с маслом, чай с лимоном, банан, хлеб
Обед: куриный суп с овощами, рыба на пару, рис, салат из капусты, напиток из сухофруктов, хлеб
Стоимость и льготы
В Нижневартовске завтрак из напитка и булочки субсидируется на 52,22 рубля. При желании родители могут доплатить за полноценный обед. Для учеников 1–4 классов питание за родительский счет с учетом субсидии обходится в 200 рублей в день, для старшеклассников — в 230 рублей. В Сургуте с 1 сентября доплата родителей за питание школьников 5–11 классов выросла с 91 до 117 рублей в день.
Ученики льготных категорий имеют право на бесплатный завтрак и обед общей стоимостью 430 рублей в день. Для этого в школу нужно предоставить подтверждающие документы — например, справку о том, что семья малоимущая или ребенок является членом семьи бойца СВО.
Родительский контроль
Родители могут посетить школьную столовую, посмотреть условия приготовления и попробовать еду по согласованию с администрацией. Периодичность таких проверок школы определяют сами.
«Родители могут оценить соответствие блюд утвержденному меню, проверить чистоту зала и кухни, ознакомиться с документами о качестве продуктов, убедиться в наличии условий для гигиены. Также можно провести выборочный опрос детей с согласия других родителей, чтобы понять, довольны ли они питанием», — пояснили в Роспотребнадзоре ХМАО.
