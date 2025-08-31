31 августа 2025

В городе ХМАО досрочно завершили капремонт самой большой школы

Школу в Югорске к началу учебного года отремонтировали досрочно
Школу в Югорске к началу учебного года отремонтировали досрочно Фото:

В Югорске (ХМАО) завершен капитальный ремонт самой большой городской школы №5 на 1500 мест. Работы окончены досрочно — к началу нового учебного года, сообщили в пресс-службе администрации города.

«В Югорске строители успели к началу учебного года завершить капитальный ремонт самой большой городской школы. По условиям проекта, они должны были это сделать только к концу текущего года», — уточнили в мэрии. Там добавили, что подрядчик должен был сдать объект лишь в конце 2025 года, однако по поручению главы города Алексея Харлова темпы работ были ускорены.

В здании полностью заменили инженерные сети, электропроводку и кровлю, утеплили фасад и обновили внутренние помещения. Кабинеты оснастили современной мебелью, моноблоками, проекторами и рельсовыми системами с досками. Для развития инженерного образования закупили специализированное оборудование. В столовой и актовом зале обновили мебель, в здании смонтировали подъемник для маломобильных учеников.

После реконструкции в новом учебном году занятия уже начали 136 первоклассников. Капитальный ремонт школы проводился по нацпроекту «Молодежь и дети». Параллельно началось строительство спортивного ядра на прилегающей территории. Его планируют сдать в 2026 году.

