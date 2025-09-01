В ХМАО отец написал заявление в полицию на сына-подростка

В Югре отец написал заявление на своего 17-летнего сына, который украл у него 270 тысяч рублей и потратил деньги на погашение долгов, покупку автомобиля и наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал «Следком Югры».
«В апреле 2025 года подросток трижды похитил с банковской карты своего отца денежные средства на общую сумму 270 тысяч рублей. Деньги он потратил на покупку автомобиля и погашение долгов», — сообщается в telegram-канале.
Также подросток покупал в другом регионе наркотики и планировал продавать их на территории Югры. Однако сделать это не успел и был задержан сотрудниками полиции. Источник URA.RU в силовых структурах добавил, что парень неоднократно воровал деньги у отца: воспитательные беседы не возымели результата, после чего мужчина написал заявление в полицию на сына.
В отношении подростка возбуждены уголовные дела по статьям «кража» и «покушение на сбыт наркотиков». Материалы направлены в суд для рассмотрения.
