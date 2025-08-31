В школах ХМАО открылись спецклассы полиции

В новом учебном году в 11 городах и районах ХМАО открылись 13 профильных классов, в которых с учениками будут заниматься сотрудники полиции. Их задача — профориентация молодежи и подготовка новых кадров для МВД, сообщает telegram-канал ведомства.
«В ходе обучения сотрудники подразделений полиции и ветераны органов внутренних дел будут принимать непосредственное участие в проведении с обучающимися мероприятий, направленных на патриотическое воспитание. Профориентацию подрастающего поколения, укрепление физической подготовки, профилактику негативных социальных явлений в детской и молодежной среде», — сообщается в telegram-канале «Полиция Югры».
Ранее URA.RU писало, что губернатор Руслан Кухарук открыл новую школу на своей малой родине в Урае. Глава региона лично прибыл в город и поздравил учеников и педагогов на торжественной линейке 1 сентября.
