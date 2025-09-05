Захарова раскрыла суть выступления Путина на ВЭФ

Многополярность стала квинтэссенцией выступления президента Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Финальным выражением в прямом и переносном смысле, квинтэссенцией, было слово многополярность», — подчеркнула Захарова. Ее слова передает РИА «Новости».
Дипломат объяснила, что акцент на многополярности отражает ответ России на актуальные вызовы в мировой политике и экономике. Она добавила, что эта концепция охватывает экономическое, политическое и гуманитарное измерения, предлагая альтернативу «бесконечным махинациям, сегрегации и другим деструктивным явлениям».
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. В этом году центральной темой стала роль российского Дальнего Востока в развитии международного сотрудничества.
На второй день ВЭФ, 5 сентября, состоялось пленарное заседание форума. Среди выступающих были президент Российской Федерации Владимир Путин, глава правительства Монголии Гомбожавын Занданшатар, премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон, а также заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. На месте событий работали корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
