Захарова раскрыла суть выступления Путина на ВЭФ

МИД: многополярность стала квинтэссенцией выступления Путина на ВЭФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захарова объяснила пленарное заседание ВЭФ с Путиным
Захарова объяснила пленарное заседание ВЭФ с Путиным Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Многополярность стала квинтэссенцией выступления президента Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Финальным выражением в прямом и переносном смысле, квинтэссенцией, было слово многополярность», — подчеркнула Захарова. Ее слова передает РИА «Новости».

Дипломат объяснила, что акцент на многополярности отражает ответ России на актуальные вызовы в мировой политике и экономике. Она добавила, что эта концепция охватывает экономическое, политическое и гуманитарное измерения, предлагая альтернативу «бесконечным махинациям, сегрегации и другим деструктивным явлениям».

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. В этом году центральной темой стала роль российского Дальнего Востока в развитии международного сотрудничества. 

На второй день ВЭФ, 5 сентября, состоялось пленарное заседание форума. Среди выступающих были президент Российской Федерации Владимир Путин, глава правительства Монголии Гомбожавын Занданшатар, премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон, а также заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. На месте событий работали корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Многополярность стала квинтэссенцией выступления президента Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Финальным выражением в прямом и переносном смысле, квинтэссенцией, было слово многополярность», — подчеркнула Захарова. Ее слова передает РИА «Новости». Дипломат объяснила, что акцент на многополярности отражает ответ России на актуальные вызовы в мировой политике и экономике. Она добавила, что эта концепция охватывает экономическое, политическое и гуманитарное измерения, предлагая альтернативу «бесконечным махинациям, сегрегации и другим деструктивным явлениям». Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. В этом году центральной темой стала роль российского Дальнего Востока в развитии международного сотрудничества.  На второй день ВЭФ, 5 сентября, состоялось пленарное заседание форума. Среди выступающих были президент Российской Федерации Владимир Путин, глава правительства Монголии Гомбожавын Занданшатар, премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон, а также заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. На месте событий работали корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...