Теплоход с десятками пассажиров сел на мель в Петербурге

Происшествие случилось в акватории Финского залива во время регулярного рейса
Происшествие случилось в акватории Финского залива во время регулярного рейса

Пассажирский теплоход «Чайка» с 70 пассажирами на борту сел на мель в Финском заливе Санкт-Петербурга утром 7 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в своем telegram-канале.

«По предварительным данным, 7 сентября в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге пассажирский теплоход „Чайка“ сел на мель. Спасательные службы организовали переправу пассажиров на берег. На борту находилось более 70 человек, пострадавших нет», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Судно принадлежит компании «Газпром СПГ технологии» и используется для круизных прогулок по Большой Неве. Ранее telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на очевидцев сообщал, что теплоход сел на мель, когда командир судна пытался выполнить маневр разворота.

