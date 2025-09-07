Теплоход с десятками пассажиров сел на мель в Петербурге

Пассажирский теплоход «Чайка» с 70 пассажирами на борту сел на мель в Финском заливе Санкт-Петербурга утром 7 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в своем telegram-канале.
«По предварительным данным, 7 сентября в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге пассажирский теплоход „Чайка“ сел на мель. Спасательные службы организовали переправу пассажиров на берег. На борту находилось более 70 человек, пострадавших нет», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Судно принадлежит компании «Газпром СПГ технологии» и используется для круизных прогулок по Большой Неве. Ранее telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на очевидцев сообщал, что теплоход сел на мель, когда командир судна пытался выполнить маневр разворота.
