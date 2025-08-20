Свердловчанка открыла счет на сотни тысяч рублей, но деньги загадочно пропали

В Верхней Пышме (Свердловская область) местная жительница Ольга лишилась 200 тысяч рублей, когда решила внести сумму наличных в банк. Счет она открыла в банке ВТБ с помощью сотрудника, однако деньги так и не поступили, рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судов.
«В тот же день женщина обратилась в банк с претензией о возврате средств, но ей отказали. Отказ пришел также на претензию, поданную в Центральный банк РФ. После этого Ольга подала иск в Верхнепышминский горсуд, в котором просила взыскать с банка не зачисленные на счет 200 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в том же размере и штраф», — пояснили в инстанции.
В суде представитель банка сообщил, что сбоев и замятий купюр во время инкассации не было, деньги вне кассет не нашли. Суд первой инстанции отказал женщине в удовлетворении иска. Однако облсуд указал, что банк провел инкассацию только через девять дней после обращения клиентки, а на экране банкомата в момент операции появилось сообщение о сбое.
Поэтому суд взыскал с банка в пользу Ольги 200 тысяч рублей, компенсацию морального вреда — пять тысяч рублей и штраф — 102,5 тысячи рублей. Общая сумма выплат составила 307,5 тысячи рублей.
