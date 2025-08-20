20 августа 2025

Свердловчанка открыла счет на сотни тысяч рублей, но деньги загадочно пропали

Суд взыскал с банка более 300 тысяч рублей за пропажу наличных у свердловчанки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщина хотела открыть счет на 200 тысяч рублей
Женщина хотела открыть счет на 200 тысяч рублей Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) местная жительница Ольга лишилась 200 тысяч рублей, когда решила внести сумму наличных в банк. Счет она открыла в банке ВТБ с помощью сотрудника, однако деньги так и не поступили, рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судов.

«В тот же день женщина обратилась в банк с претензией о возврате средств, но ей отказали. Отказ пришел также на претензию, поданную в Центральный банк РФ. После этого Ольга подала иск в Верхнепышминский горсуд, в котором просила взыскать с банка не зачисленные на счет 200 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в том же размере и штраф», — пояснили в инстанции.

В суде представитель банка сообщил, что сбоев и замятий купюр во время инкассации не было, деньги вне кассет не нашли. Суд первой инстанции отказал женщине в удовлетворении иска. Однако облсуд указал, что банк провел инкассацию только через девять дней после обращения клиентки, а на экране банкомата в момент операции появилось сообщение о сбое.

Поэтому суд взыскал с банка в пользу Ольги 200 тысяч рублей, компенсацию морального вреда — пять тысяч рублей и штраф — 102,5 тысячи рублей. Общая сумма выплат составила 307,5 тысячи рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Верхней Пышме (Свердловская область) местная жительница Ольга лишилась 200 тысяч рублей, когда решила внести сумму наличных в банк. Счет она открыла в банке ВТБ с помощью сотрудника, однако деньги так и не поступили, рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судов. «В тот же день женщина обратилась в банк с претензией о возврате средств, но ей отказали. Отказ пришел также на претензию, поданную в Центральный банк РФ. После этого Ольга подала иск в Верхнепышминский горсуд, в котором просила взыскать с банка не зачисленные на счет 200 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в том же размере и штраф», — пояснили в инстанции. В суде представитель банка сообщил, что сбоев и замятий купюр во время инкассации не было, деньги вне кассет не нашли. Суд первой инстанции отказал женщине в удовлетворении иска. Однако облсуд указал, что банк провел инкассацию только через девять дней после обращения клиентки, а на экране банкомата в момент операции появилось сообщение о сбое. Поэтому суд взыскал с банка в пользу Ольги 200 тысяч рублей, компенсацию морального вреда — пять тысяч рублей и штраф — 102,5 тысячи рублей. Общая сумма выплат составила 307,5 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...