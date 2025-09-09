Telegram оштрафовали на миллионы рублей

Московский суд назначил штрафы компаниям Telegram Messenger Inc и Amazon.com, Inc по 3,5 миллиона рублей каждой за невыполнение требований по удалению запрещенной информации. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора. Решение вынес Таганский районный суд Москвы, подчеркнули в ведомстве.
«8 сентября 2025 года Таганский районный суд Москвы назначил штрафы иностранным компаниям Amazon.com, Inc и Telegram Messenger Inc по 3,5 млн рублей за отказ удалить информацию, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе. Информацию об этом передает ТАСС.
Как пояснили в ведомстве, штраф для Telegram связан с неудалением материалов, содержащих недостоверную информацию, пропаганду ЛГБТ (движение запрещено на территории РФ), объявления о занятии проституцией, дистанционную продажу алкоголя, а также сведения, способствующие вовлечению несовершеннолетних в опасные противоправные действия. Общая сумма штрафов, наложенных на мессенджер, достигает 109 млн рублей.
В отношении Amazon решение о штрафе принято из-за неисполнения требований по удалению экстремистских материалов. Ведомство уточнило, что сумма всех штрафов для этой компании составила 9,5 млн рублей.
В Роскомнадзоре напомнили: иностранные IT-компании, оказывающие услуги российским пользователям, обязаны соблюдать национальное законодательство и оперативно реагировать на требования по удалению запрещенного контента. Нарушение этих норм влечет административную и иную ответственность в соответствии с законами Российской Федерации.
