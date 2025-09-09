Минобороны РФ ответило Зеленскому на заявление об «ударе ВС РФ» по поселку в ДНР

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы нанесенном Вооруженными силами РФ ударе по поселку Яровая в Донецкой народной республике — фейки. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В российском оборонном ведомстве отметили, что российская армия не проводила обстрелов упомянутого населенного пункта на текущей неделе.
«Мы наблюдаем очередную провокацию киевского режима. На это указывает ряд фактов», — сообщил РИА «Новости» источник в Минобороны. По словам собеседника, последний раз артиллерийские удары в этом районе фиксировались ночью 7 сентября, причем значительно ближе к линии боевого соприкосновения (ЛБС), а не по мирным населенным пунктам.
Собеседник агентства также обратил внимание на несоответствие между последствиями, показанными Киевом, и реальными результатами ударов авиационных боеприпасов. По словам представителя Минобороны, воронка в поселке Яровая, которую распространили украинские власти, гораздо меньше по размеру, чем те разрушения, которые остаются после применения фугасных авиабомб (ФАБ), о которых в своем обращении говорил Владимир Зеленский.
Ранее президент Украины обвинил Россию в нанесении авиационного удара по гражданским объектам в поселке Яровая. Он также распространил соответствующие видеоматериалы.
