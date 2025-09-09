Минобороны РФ ответило Зеленскому на заявление об «ударе ВС РФ» по поселку в ДНР

Минобороны РФ: заявления Зеленского о нанесенном Россией ударе по ДНР — фейк
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минобороны уличили Зеленского во лжи по поводу ударов ВС РФ
Минобороны уличили Зеленского во лжи по поводу ударов ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы нанесенном Вооруженными силами РФ ударе по поселку Яровая в Донецкой народной республике — фейки. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В российском оборонном ведомстве отметили, что российская армия не проводила обстрелов упомянутого населенного пункта на текущей неделе.

«Мы наблюдаем очередную провокацию киевского режима. На это указывает ряд фактов», — сообщил РИА «Новости» источник в Минобороны. По словам собеседника, последний раз артиллерийские удары в этом районе фиксировались ночью 7 сентября, причем значительно ближе к линии боевого соприкосновения (ЛБС), а не по мирным населенным пунктам.

Собеседник агентства также обратил внимание на несоответствие между последствиями, показанными Киевом, и реальными результатами ударов авиационных боеприпасов. По словам представителя Минобороны, воронка в поселке Яровая, которую распространили украинские власти, гораздо меньше по размеру, чем те разрушения, которые остаются после применения фугасных авиабомб (ФАБ), о которых в своем обращении говорил Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины обвинил Россию в нанесении авиационного удара по гражданским объектам в поселке Яровая. Он также распространил соответствующие видеоматериалы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы нанесенном Вооруженными силами РФ ударе по поселку Яровая в Донецкой народной республике — фейки. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В российском оборонном ведомстве отметили, что российская армия не проводила обстрелов упомянутого населенного пункта на текущей неделе. «Мы наблюдаем очередную провокацию киевского режима. На это указывает ряд фактов», — сообщил РИА «Новости» источник в Минобороны. По словам собеседника, последний раз артиллерийские удары в этом районе фиксировались ночью 7 сентября, причем значительно ближе к линии боевого соприкосновения (ЛБС), а не по мирным населенным пунктам. Собеседник агентства также обратил внимание на несоответствие между последствиями, показанными Киевом, и реальными результатами ударов авиационных боеприпасов. По словам представителя Минобороны, воронка в поселке Яровая, которую распространили украинские власти, гораздо меньше по размеру, чем те разрушения, которые остаются после применения фугасных авиабомб (ФАБ), о которых в своем обращении говорил Владимир Зеленский. Ранее президент Украины обвинил Россию в нанесении авиационного удара по гражданским объектам в поселке Яровая. Он также распространил соответствующие видеоматериалы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...