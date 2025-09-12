Глава депздрава ХМАО Паськов уволил сразу двух замов

Глава депздрава ХМАО Роман Паськов уволил сразу двух замов. Инга Бычкова и Елена Касьянова попрощались с коллективом, сообщает источник в медицинском истеблишменте региона.
«Паськов продолжает чистку команды своего предшественника Добровольского. Сменив главврачей, в том числе руководителя ОКБ Ханты-Мансийска Елену Кутефа, принялся за чиновников в департаменте. Контракты не продлили двум из пяти заместителей — Бычковой и Касьяновой. Сегодня последний день их работы», — сообщает инсайдер.
В департаменте подтвердили уход чиновниц. «Заместители директора Депздрава Югры Инга Юрьевна Бычкова и Елена Владимировна Касьянова завершили работу в ведомстве в связи с увольнением по собственному желанию. Функциональные обязанности распределены между действующими заместителями директора», — прокомментировали в депздраве.
Ранее URA.RU сообщало о грядущих массовых отставках топ-чиновников в правительстве Югры. Заместители глав департаментов, с которыми не продлили контракты, покинут свои посты 15 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!