Глава депздрава ХМАО Паськов уволил сразу двух замов

С замами главы депздрава ХМАО Бычковой и Касьяновой не продлили контракты
Заместители директора депздрава Инга Бычкова и Елена Касьянова покинули посты
Заместители директора депздрава Инга Бычкова и Елена Касьянова покинули посты

Глава депздрава ХМАО Роман Паськов уволил сразу двух замов. Инга Бычкова и Елена Касьянова попрощались с коллективом, сообщает источник в медицинском истеблишменте региона.

«Паськов продолжает чистку команды своего предшественника Добровольского. Сменив главврачей, в том числе руководителя ОКБ Ханты-Мансийска Елену Кутефа, принялся за чиновников в департаменте. Контракты не продлили двум из пяти заместителей — Бычковой и Касьяновой. Сегодня последний день их работы», — сообщает инсайдер.

В департаменте подтвердили уход чиновниц. «Заместители директора Депздрава Югры Инга Юрьевна Бычкова и Елена Владимировна Касьянова завершили работу в ведомстве в связи с увольнением по собственному желанию. Функциональные обязанности распределены между действующими заместителями директора», — прокомментировали в депздраве.

Ранее URA.RU сообщало о грядущих массовых отставках топ-чиновников в правительстве Югры. Заместители глав департаментов, с которыми не продлили контракты, покинут свои посты 15 сентября.

