El Pais: количество пострадавших от взрыва в Мадриде растет

Количество пострадавших при взрыве в Мадриде достигло 25
Не менее 25 человек пострадали в результате взрыва газа в подвале жилого дома в мадридском районе Пуэнте-де-Вальекас. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое — в потенциально тяжелом. Здание частично обрушено, жильцы эвакуированы, сообщают местные власти.

«Взрыв произошел около 15:00 на улице Мануэля Марото в субботу, 13 сентября. Взрывная волна разрушила стену соседнего бара Mis Tesoros и часть подъезда жилого дома»,— сообщает полиция для El Pais. Пожарные вручную расчищают завалы из-за риска полного обрушения конструкции.

Известно, что в здании проживало 11 семей, включая владельцев бизнеса, где произошел взрыв. Скорые помощи «Самур» развернули временный пункт помощи в парке Амос Асеро. Также перекрыли движение в районе, полиция использует дроны для оценки ущерба.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда заявил в Twitter, что экстренные службы работают в усиленном режиме. На месте находятся 18 пожарных расчетов, включая кинологическую службу.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва, произошедшего в одном из баров, расположенных в районе Пуэнте-де-Вальекас в Мадриде, пострадал 21 человек. По данным службы экстренной помощи города, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое оцениваются как находящиеся в состоянии средней тяжести. Инцидент зафиксирован в субботу на улице Мануэля Марото, сообщает телеграм-канал.

