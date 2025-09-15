Жители Пермского края рассказали, насколько доверяют полиции

ГУ МВД по Пермскому краю: уровень доверия жителей региона полиции достигает 74%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полицейские узнали, как к ним относятся жители
Полицейские узнали, как к ним относятся жители Фото:

В четырех округах Пермского края – Кудымкарском, Пермском, Лысьвенском и Гайнском – самый уровень доверия жителей полиции достигает 70%. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного краевым полицейским главком. Как следует из документа, с которым ознакомился корреспондент URA.RU, чаще всего в доверии стражам порядка признавались жители Кудымкарского округа (73,4%).

«69,7% опрошенных в Гайнском округе, 70,4% в Лысьвенском округе, 71% в Пермском округе и 73,4% в Кудымкарском округе доверяют полиции в обеспечении личной имущественной безопасности», — говорится в отчете ведомства. Также жители Кудымкарского округа чаще других положительно оценивали работу полицейских.

При этом Пермский округ оказался в лидерах по количеству жителей, признавшихся в том, что они чувствуют себя защищенными от преступных посягательств (71,7%). В ГУ МВД по региону указывают, что опрос проводился только в четырех указанных выше муниципалитетах, участие в нем приняли 1200 человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В четырех округах Пермского края – Кудымкарском, Пермском, Лысьвенском и Гайнском – самый уровень доверия жителей полиции достигает 70%. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного краевым полицейским главком. Как следует из документа, с которым ознакомился корреспондент URA.RU, чаще всего в доверии стражам порядка признавались жители Кудымкарского округа (73,4%). «69,7% опрошенных в Гайнском округе, 70,4% в Лысьвенском округе, 71% в Пермском округе и 73,4% в Кудымкарском округе доверяют полиции в обеспечении личной имущественной безопасности», — говорится в отчете ведомства. Также жители Кудымкарского округа чаще других положительно оценивали работу полицейских. При этом Пермский округ оказался в лидерах по количеству жителей, признавшихся в том, что они чувствуют себя защищенными от преступных посягательств (71,7%). В ГУ МВД по региону указывают, что опрос проводился только в четырех указанных выше муниципалитетах, участие в нем приняли 1200 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...