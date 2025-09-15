Жители Пермского края рассказали, насколько доверяют полиции

В четырех округах Пермского края – Кудымкарском, Пермском, Лысьвенском и Гайнском – самый уровень доверия жителей полиции достигает 70%. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного краевым полицейским главком. Как следует из документа, с которым ознакомился корреспондент URA.RU, чаще всего в доверии стражам порядка признавались жители Кудымкарского округа (73,4%).
«69,7% опрошенных в Гайнском округе, 70,4% в Лысьвенском округе, 71% в Пермском округе и 73,4% в Кудымкарском округе доверяют полиции в обеспечении личной имущественной безопасности», — говорится в отчете ведомства. Также жители Кудымкарского округа чаще других положительно оценивали работу полицейских.
При этом Пермский округ оказался в лидерах по количеству жителей, признавшихся в том, что они чувствуют себя защищенными от преступных посягательств (71,7%). В ГУ МВД по региону указывают, что опрос проводился только в четырех указанных выше муниципалитетах, участие в нем приняли 1200 человек.
