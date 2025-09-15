В сентябре и октябре в Перми запланированы временные отключения холодной воды. Специалисты будут проводить ремонтные и восстановительные работы, сообщается на сайте «Новогор-Прикамье».
«С 10:00 25 сентября до 10:00 26 сентября холодное водоснабжение отключат в домах №№42, 44, 46 и 51 по улице Крупской. С 10:00 до 19:00 25 сентября воды не будет в домах №№14, 31, 33, 73, 73а по улице Окулова», — говорится на сайте компании.
С 9:00 до 19:00 27 сентября отключение затронет дома по улицам:
- Бенгальской, 2, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20;
- Бумажников, 2, 12, 16, 20;
- Евгения Пузырева, 14, 23;
- Корсуньской, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
- Мозырьской, 2, 3, 5, 9, 9а, 26, 34;
- 1-му Мозырьскому переулку, 1;
- 2-му Мозырьскому переулку, 10;
- Оршанской, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 20;
- Пинской, 1;
- Сестрорецкой, 3, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 19А, 20, 21, 24, 26;
- Сухумской, 3, 4а, 6а, 8, 10, 15, 19.
С 10:00 до 19:00 27 сентября без воды останутся дома по бульвару Гагарина (№№75, 77, 77а, 79, 79а, 81, 83), улицам Борчанинова, 13 и Екатерининской, 133, 174. С 10:00 до 18:00 28 сентября отключения планируется по улицам Аркадия Гайдара (№№7а, 9а, 11а, 13, 13а), Крупской (№№79, 81, 83, 85, 85а, 87а, 87б, 89а, 91а), Пушкарской (№№69, 75, 81) и Старцева (№№35/2, 35/3, 35в, 37/2, 37/3).
В тот же день с 10:00 до 23:30 воду отключат по адресам:
- улица Газеты «Звезда», 52, 54, 56, 60, 67, 73, 75;
- Комсомольский проспект, 60, 62, 64;
- улица 1-я Красноармейская, 37, 41, 41а, 41б, 43, 44а, 46, 50, 52, 54, 56а, 58а;
- улица Полины Осипенко, 43;
- улица Сибирская, 65, 65а.
С 10:00 до 18:00 29 сентября воды не будет по бульвару Гагарина, 53, 55, 57, 61, а также улице Студенческой, 25, 36, 38. До 10:00 30 сентября отключение продлится в домах по улицам Революции, 5/1, 5а и Студенческой, 23б, 25а.
С 10:00 до 19:00 30 сентября холодная вода пропадет на улицах Василия Васильева, 1 и Гусарова, 5, 5а, 20. С 10:00 4 октября на сутки без воды останутся дома по улицам Декабристов (№№23, 29, 29а, 35, 35а, 37, 39/1, 39/2, 39в, 41, 41/1, 43), Подводников (№№80, 80 стр) и Советской Армии, 46.
