В Перми продается столовая «Дом Демидовых», которая проработала полгода

В Перми собственник выставил на продажу столовую «Дом Демидовых», которая находится на Комсомольском проспекте. Бизнес отдают за 3,5 млн рублей, сказано на сайте бесплатных объявлений.
«Продается готовый проект — столовая в центре города. Кафе полностью укомплектовано оборудованием. Сделан свежий дизайнерский ремонт. Стоимость — 3,5 млн рублей», — пишет продавец.
Столовую «Дом Демидовых» весной 2025 года открыли создатели одноименной пекарни. Управляющая заведениями Анна Кобелева рассказала 59.ru, что собственник уже давно не живет в России, поэтому постепенно распродает бизнесы. Пока столовая продолжает работать в прежнем режиме.
Ранее URA.RU рассказало, что в 2024 году собственник здания на улице Ленина, где находилось кафе-пекарня «Дом Демидовых», отключил в заведении воду. Кафе сменило формат работы и стало магазином, а пекарня переехала в деловой центр «Рим» на улице Белинского. Владельцы заведения подали иск в суд и выиграли дело.
