14 сентября 2025

Пермяки не могут вернуться домой из Сочи

Рейс из Сочи в Пермь задерживается на 10 часов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержан рейс авиакомпании «Россия»
Задержан рейс авиакомпании «Россия» Фото:

Жители Перми не могут вылететь из Сочи, так как рейс авиакомпании «Россия» перенесли на 10 часов. Такая информация опубликована на сайте аэропорта «Большое Савино».

«Рейс Сочи — Пермь. Вылет по расписанию: 15 сентября в 5:45. Расчетное время вылета: 15:40», — сказано на сайте пермского аэропорта.

Уточняется, что из-за задержки борта откладывается вылет в Сочи из Перми, который был запланирован 15 сентября в 6:40. Туристы смогут отправиться на Черноморское побережье только в 16:40. Также 15 сентября был задержан рейс авиакомпании Smartavia из Санкт-Петербурга. Вместо 8:30 он прибудет только в 11:40. Из Перми в северную столицу самолет этой авиакомпании отправится позднее. Вместо 7:35 борт планирует вылететь в 12:10.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Перми не могут вылететь из Сочи, так как рейс авиакомпании «Россия» перенесли на 10 часов. Такая информация опубликована на сайте аэропорта «Большое Савино». «Рейс Сочи — Пермь. Вылет по расписанию: 15 сентября в 5:45. Расчетное время вылета: 15:40», — сказано на сайте пермского аэропорта. Уточняется, что из-за задержки борта откладывается вылет в Сочи из Перми, который был запланирован 15 сентября в 6:40. Туристы смогут отправиться на Черноморское побережье только в 16:40. Также 15 сентября был задержан рейс авиакомпании Smartavia из Санкт-Петербурга. Вместо 8:30 он прибудет только в 11:40. Из Перми в северную столицу самолет этой авиакомпании отправится позднее. Вместо 7:35 борт планирует вылететь в 12:10.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...