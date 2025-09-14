Пермяки не могут вернуться домой из Сочи

Жители Перми не могут вылететь из Сочи, так как рейс авиакомпании «Россия» перенесли на 10 часов. Такая информация опубликована на сайте аэропорта «Большое Савино».
«Рейс Сочи — Пермь. Вылет по расписанию: 15 сентября в 5:45. Расчетное время вылета: 15:40», — сказано на сайте пермского аэропорта.
Уточняется, что из-за задержки борта откладывается вылет в Сочи из Перми, который был запланирован 15 сентября в 6:40. Туристы смогут отправиться на Черноморское побережье только в 16:40. Также 15 сентября был задержан рейс авиакомпании Smartavia из Санкт-Петербурга. Вместо 8:30 он прибудет только в 11:40. Из Перми в северную столицу самолет этой авиакомпании отправится позднее. Вместо 7:35 борт планирует вылететь в 12:10.
