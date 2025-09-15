Whoosh намерены добиться отмены запрета электросамокатов в Перми

Компания Whoosh планирует продолжить работу над тем, чтобы пермяки снова смогли воспользоваться электросамокатами в качестве городского транспорта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса.

«Наша позиция по вопросу возвращения самокатов в Пермь не изменилась. Пока остаются юридические возможности для отмены ограничений, мы продолжим работать над тем, чтобы самокаты снова стали удобным и безопасным транспортом для Перми», — рассказали в компании Whoosh корреспонденту агентства. Уточняется, что решение об обращении в Высший суд еще не принято.

В сервисе добавили, что на смену арендных самокатов в Пермь пришли личные средства индивидуальной мобильности (СИМ). Их недостаток в том, что они не регистрируются. То есть в случае ДТП невозможно опознать самокат. По словам представителя Whoosh, аварии с участием личных СИМ не попадают в сводки и статистику, но город безопаснее от этого не становится. Также в компании привели цифры по Москве. Там в 2025 году количество аварий с участием самокатов снизилось на 55% по сравнению с прошлым годом.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми с 2024 года запрещена стоянка электросамокатов. Сервисы кикшеринга посчитали такое решение властей незаконным и подали иск в суд на мэрию. Пермский краевой суд встал на сторону администрации Перми. Тогда кикшеринговые компании подали жалобу в арбитражный суд, а затем в концессионный, но оба раза им отказали.

