Эсеры взяли два мандата на выборах в Березниках

Депутаты Березниковской городской думы Андрей Кивелев и Дмитрий Горяев смогли переизбраться на новый срок. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в территории.
«ЕР получила 26 из 28 мандатов. Андрей Кивелев (округ №10)и Дмитрий Горяев (№4) смогли сохранить депутатские кресла в новом созыве», — отметили инсайдеры.
Против Кивелева ЕР выставила экс-руководителя местного ОМОН, сейчас — начальника административного управления «Еврохима» Андрея Коробейникова. Также в округе от эсеров пошел бывший депутат Березников Андрей Рашидов, который считается технологом СР в муниципалитете. Рашидов за несколько дней до выборов снял свою кандидатуру в пользу Кивелева. Всего в округе №10 было после выбытия Рашидова осталось пять кандидатов.
Против Дмитрия Горяева от ЕР выступила руководитель административно-хозяйственной деятельности АО «Верхнекамская калийная компания» Юлия Худолеева. В округе №4 так же за власть боролись пять человек.
Точные результаты пока неизвестны: в ГАС «Выборы» данные пока заведены не полностью. «Андрей, вся команда СР — герои! Спасибо всем, кто не побоялся административного ресурса, не продался... и поддержал наших кандидатов!», — написала в комментарии под постом Андрея Рашидова, где он намекал на победу, руководитель реготделения СР Вероника Куликова. На момент публикации она не ответила на сообщение корреспондента URA.RU в мессенджере telegram.
