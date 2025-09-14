14 сентября 2025

Пермяки смогут улететь на Пхукет прямым рейсом с 9 ноября

Самолеты из Перми в Таиланд будут летать с ноября 2025 года по март 2026 года
Самолеты из Перми в Таиланд будут летать с ноября 2025 года по март 2026 года

Из Перми в Таиланд, на курорт Пхукет, прямые рейсы будут летать с 9 ноября. Такая информация опубликована на сайте аэропорта «Большое Савино».

«Рейс Пермь — Пхукет. Начало полетной программы — 9 ноября. Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям», — сказано на сайте аэропорта.

Уточняется, что время в пути составит от семи до девяти часов. Полетная программа завершится 27 марта. По данным сайта «Турвизор», рейсы из Перми на Пхукет являются чартерными. Стоимость путевок начинается от 219,7 тысячи рублей на двоих. В цену тура включены перелет, проживание и завтраки.

